﻿Gegenwind für Nationalpark Ostsee: Streit um grünes Projektgeht geht weiter

Kiel. Das grüne Projekt „Nationalpark Ostsee“ ist bei der ersten Debatte im Landtag auf breiten Widerstand gestoßen. Eine Mehrheit im Landtag betonte, dass sie ein solches Meerschutzgebiet nur „mit den Menschen“ (CDU, SPD) und dem Erhalt traditioneller Ostsee-Nutzungen wie der Fischerei (SSW) einrichten wollen. Die FDP lehnte ein Nationalpark mit Verboten sogar rundweg ab.

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hatte im März den Diskussionsprozess über einen Nationalpark Ostsee gestartet und eine potenzielle Fläche präsentiert, die in vier Teilgebieten von der Flensburger Förde bis in die Lübecker Bucht reichen könnte. Konkreter wurde die Umweltpolitikerin Silke Backsen (Grüne). Sie schlug eine Null-Nutzung auf zunächst zehn Prozent der Park-Fläche sowie Einschränkungen für die Fischerei vor und hielt eine zeitweise Sperrung von Strandabschnitten für möglich.

Nationalpark Ostsee: Einführung laut CDU und Grünen noch offen

In der Debatte wie auch in einem später beschlossenen Antrag versicherten CDU und Grüne, dass die Diskussion über das Ob und Wie eines Nationalparks ergebnisoffen geführt werde. Der Ursprungsantrag der FDP, prinzipiell auf Einschränkungen etwa für Fischer und Angler zu verzichten, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

„Wir müssen die Ostsee retten“, sagte Minister Goldschmidt. „Die Probleme des Meeres sind von Menschen gemacht und muss auch von ihnen gelöst werden.“ Eine Möglichkeit dafür sei eben ein Schutzgebiet ähnlich des Nationalparks Wattenmeer. Wie es an der Ostsee weitergehe, solle in einem offenen Dialog mit allen Betroffenen geklärt werden.

Workshops mit Interessengruppen zum Nationalpark Ostsee geplant

Von Frühsommer bis Herbst plant das Umweltministerium dazu sechs Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Wassersport, Fischerei, Naturschutz sowie Kreisen und Kommunen. Silke Backsen hofft, damit dem Nationalpark ein Stückchen näherzukommen: „Ich bin zuversichtlich, dass wir im Dialog miteinander Probleme lösen werden.“

Den Forderungen nach einem besseren Schutz der Ostsee stimmte auch die CDU zu. „Das Ganze geht aber nur mit den Menschen und nicht gegen sie“, mahnte die Umweltpolitikerin Cornelia Schmachtenberg. Sie schloss nicht ausdrücklich aus, dass am Ende der Diskussion herauskommen könne, dass man derzeit keinen Nationalpark ausweise.

SPD: Region muss hinter Nationalpark Ostsee stehen

Die SPD bezweifelte, dass wirklich ergebnisoffen über einen Nationalpark diskutiert werde. „Das Misstrauen in den betroffenen Regionen ist riesig, Vertrauen in einen offenen Prozess gibt es kaum“, kritisierte Sandra Redmann. „Wir werden am Ende einem Nationalpark nur zustimmen, wenn auch die Region einverstanden ist.“

FDP und SSW sprechen sich gegen Einschränkungen von Nutzung der Ostsee aus

Klar gegen mögliche Einschränkungen für Fischerei und Wassersportler sprach sich Christian Dirschauer (SSW) aus: „Die handwerkliche Fischerei gehört aufs Meer und nicht ins Museum.“ Noch deutlicher formulierte es Oliver Kumbartzky (FDP): „Was meiner Meinung gar nicht geht, sind pauschale Einschränkungen und Verbote.“ Die Regierungskoalition habe wie bei anderen Vorhaben keine gemeinsame Idee oder Linie. „Seit Monaten müssen die Bürgerinnen und Bürger mit ansehen, dass die Grünen ihre Extrempositionen markieren und die CDU anschließend relativiert.“ Das verunsichere die Bevölkerung hochgradig.

Einig sind sich jedoch alle Parteien bei der Bergung der rund 1,6 Millionen Tonnen Altlasten an Munition in der Ostsee. „Die Munition auf dem Meeresboden ist eine tickende Zeitbombe, und diese Altlasten müssen jetzt dringend geborgen werden“, sagte Silke Backsen. Dafür stellt der Bund vorerst 100 Millionen Euro bereit.