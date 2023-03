﻿Umweltminister zwischen den Stühlen: Streit um Nationalpark Ostsee

Kiel. Die Einrichtung eines Nationalparks Ostsee ist kein Selbstgänger. Beim Start des Dialogs über das geplante Groß-Schutzgebiet bekam Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Dienstagabend im Kieler Hotel Maritim viel Kritik. Naturschützern gehen die Pläne des Ministers nicht weit genug, Meeresnutzern zu weit. Fischer und Touristiker zweifelten auf offener Bühne am Sinn eines Nationalparks und ernteten dafür Beifall.

Wie berichtet hatte Goldschmidt vorgeschlagen, ergebnisoffen über ein Schutzgebiet (160 000 Hektar) zu diskutieren, das aus vier Einzelstücken bestehen und 2025 eingerichtet werden könnte. Die Zufahrten zu den Häfen in Kiel, Lübeck, Flensburg und Eckernförde sollen ebenso außen vor bleiben wie Deiche, andere Küstenschutzanlagen und viele Strände.

Nationalpark Ostsee: Naturschützer wollen Segeln in Kernzonen verbieten

„Das ist eine gute Basis“, sagte BUND-Meeresschutzreferentin Stefanie Sudhaus. Am Ende dürfe es allerdings keinen Park-Flickenteppich geben. Und auch Goldschmidts Hinweis, dass selbst in Kernzonen des Parks weiter gesegelt werden dürfe, ließ Sudhaus so nicht stehen. Nötig seien echte Nullnutzungszonen in der Ostsee, „im besten Fall auch ohne Segeln“. Auch andere Naturschützer warnten Goldschmidt vor einem „Alibi-Nationalpark“, in der aus Angst vor Protesten fast alles erlaubt bleibe.

Fischern reichen bestehende Schutzgebiete in der Ostsee

Härter gingen die Meeresnutzer mit den Plänen des Grünen-Politikers ins Gericht, vorneweg Lorenz Marckwardt, der Vorsitzende des Landesfischereiverbandes. „Wir haben in der Ostsee schon sehr viele Schutzgebiete“, klagte er. Andere Probleme seien drängender, etwa die Überdüngung des Meeres durch die Landwirtschaft oder die Munitions-Altlasten auf dem Meeresgrund. Marckwardt wies zudem energisch die Behauptung zurück, dass er und seine Kollegen die Ostsee überfischt hätten. „Wir haben uns immer an die Fangquoten gehalten.“ Für den Einbruch der Bestände machte er Schweinswale, Robben und Kormorane verantwortlich.

Touristiker fürchtet in einem Nationalpark Ostsee um Baden, Angeln, Surfen

Am Sinn eines Nationalparks zweifelt auch der Vize-Vorsitzende des Landes-Tourismusverbandes, Manfred Wohnrade. „Es gibt keinen Beweis dafür, dass wir im Tourismus mit einem Nationalpark goldene Zeiten erleben“, meinte er. Dafür gebe es in den Urlaubsorten große Sorgen, dass in einem Schutzgebiet Baden, Angeln, Surfen und Kiten eingeschränkt werden könnten. Auch Wohnrade forderte den Minister auf, sich zunächst um die Munitionsaltlasten zu kümmern. „Das ist wichtiger als ein Nationalpark.“

Goldschmidt machte gute Miene zur teils bösen Debatte, warb für Kompromisse und einen Dialogprozess, der Ende des Jahres ein Ergebnis bringen soll. Zudem räumte er die Altlast-Problematik ab. Der Bund stelle erstmals Millionen bereit, um Weltkriegsreste zu bergen. „Anfang 2025 soll die erste Munition rausgeholt werden.“