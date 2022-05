Streit um Software und Support für Lehrer-Laptops

Rund 24.500 Tablets und Laptops hat Schleswig-Holstein für seine Lehrkräfte angeschafft. Doch zwischen Schulträgern wie der Stadt Kiel und dem Land knirscht es, weil auf den Dienstgeräten übliche Programme wie Microsoft Office fehlen und nicht klar geregelt ist, wer sich bei IT-Problemen kümmert.

Kiel.Eigentlich will Schleswig-Holstein seine Lehrkräfte bis zum Jahr 2024 für rund 30 Millionen Euro mit Laptops, Tablets und anderen digitalen Endgeräten ausstatten. Was als großer Sprung nach vorn für die Digitalisierung der Schulen geplant war, kommt in Realität aber nur in Trippelschritten voran. So gibt es nicht nur Probleme bei der Lieferung der Geräte – sind sie erst mal da, ist unklar, wer zuständig ist für die Software-Ausstattung oder bei IT-Problemen. Land und Schulträger schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu.

Beispiel Kiel: Hier sind bislang nur 13 von über 50 Schulen mit Dienstgeräten versorgt worden "Aufgrund pandemiebedingter Lieferschwierigkeiten wird die Ausstattung aller Kieler Lehrkräfte noch eine gewisse Zeit dauern", informierte Kiels Bildungsdezernentin Renate Treutel kürzlich im Schulausschuss.