﻿In Kiel gebaut: Taufe für ein Wellenkraftwerk

Kiel. „Aurelia Wino“ wird das Klima nicht retten können. Dazu ist das am Dienstag bei German Naval Yards (GNYK) getaufte Wellenkraftwerk doch zu klein. Bei einer Gesamthöhe von zwölf Metern, gut acht Tonnen Gewicht und 1,8 Metern Hubweg des Schwimmkörpers bringt es die von der Fachhochschule Kiel entwickelte und von 28 Werft-Auszubildenden gebaute Bojenkonstruktion mit ihren beiden Generatoren auf eine Nennleistung von 32 Kilowatt. Das reicht bei einigermaßen beständigem Wellengang aus, um gut ein Dutzend Haushalte mit Strom zu versorgen. Vielleicht auch etwas mehr.

Doch Prof. Christian Keindorf, Leiter des Forschungsvorhabens, mag derlei Berechnungen nicht. Könnten sie doch suggerieren, als ginge es um Kinkerlitzchen. „Wichtig ist: Die Technik funktioniert, und sie kann in einigen Jahren einen nennenswerten Beitrag zur Energiegewinnung auf dem Meer leisten.“

Windkraftwerk aus Kiel: Bauzeit nur fünf Monate

Im Januar 2020 hatte ein Forschungsteam der FH mit der Entwicklung und dem Bau der Testanlage begonnen. Doch mit zwölf Metern Höhe wurde das Ganze doch zu groß für die zentrale Werkstatt der Fachhochschule. Die Verantwortlichen bei GNYK waren sofort bereit, ihre Produktionskapazitäten zur Verfügung zu stellen – und das Ganze zu einem großen Azubi-Projekt zu machen, an dem sich auch Nachwuchs des Werftnachbarn Thyssenkrupp Marine Systems beteiligte. Nach gerade fünf Monaten Bauzeit ist das Mini-Kraftwerk fertig.

Strahlender Sonnenschein und reichlich Wind: Die Rahmenbedingungen für die Zeremonie mit rund 100 Gästen – darunter auch interessierte Vertreter namhafter Offshore-Energieunternehmen – könnten kaum besser sein. Und auch der Taufakt geht reibungslos über die Bühne. Gleich der erste Versuch von Taufpatin Julia Körner, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der IHK zu Kiel, sitzt: Klirrend zerspringt die Sektflasche am Prototypen des Wellenkraftwerks. Dann hebt ein Kran die Konstruktion in das Hafenbecken. Da der Seegang – wie kaum anders zu erwarten – nicht einmal für Demozwecke reicht, macht ein Boot der Werftfeuerwehr Wellen.

Strom aus dem Meer: Technik des Wellenkraftwerks funktioniert

Und siehe da: Ganz leicht bewegt sich der Schwimmkörper mit seinen 2,5 Metern Durchmesser auf und ab. Kleiner Physik-Einschub: Das Kieler Wellenkraftwerk nutzt das Energiepotenzial der Wellen, indem ebendieser Schwimmkörper sich relativ zu einer Stab-Boje vertikal bewegt. Durch diese Bewegung wird eine Hubstange angetrieben, an der zwei sogenannte Linear-Generatoren montiert sind. Die wiederum werden durch ein Magnetfeld hindurchgeführt und erzeugen – gemäß Induktionsprinzip – elektrische Energie.

Einsatzmöglichkeiten für das Wellenkraftwerk sieht Keindorf zunächst in der elektrischen Versorgung natürlicher und künstlicher Inseln oder von Offshore-Aquafarmen und Messstationen. Doch seine Vision ist weitaus ehrgeiziger. Der Professor träumt von hybriden Offshore-Parks, in denen einzelne Wellenkraftwerke zwischen Windenergieanlagen platziert werden. So könnten Seegebiete, die ohnehin für die Energieerzeugung reserviert sind, noch viel effizienter genutzt werden.

Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Zunächst muss „Aurelia Wino“ sich auf hoher See beweisen. Mit der Offshore-Forschungsplattform Fino3 rund 80 Kilometer westlich vor Sylt stünde auch der passende Standort zur Verfügung – zumal die Plattform von der Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH betrieben wird. „Allerdings suchen wir noch Kooperationspartner, um den Transport und die Installation auf hoher See finanzieren können“, sagt Keindorf. Noch gelte es, viele technologische Herausforderungen zu meistern, um auch bei harschen Umgebungsbedingungen Wellenenergie ernten und in grünen Strom umwandeln zu können. Sicher sind er und sein Team, dass die öffentlichen Mittel für das Projekt bestens angelegtes Geld sind: Das Kieler Wirtschaftsministerium fördert „Aurelia Wino“ mit Mitteln der EU über drei Jahre mit gut einer halben Million Euro.