﻿Energiesparen: Schließen die Läden in Schleswig-Holstein bald früher?

Auch der Einzelhandel muss wegen der explodierenden Energiepreise sparen. Erste Läden würden auch deshalb schon ihre Öffnungszeiten verkürzen, heißt es vom Handelsverband. So ist die Lage in Schleswig-Holstein.

Kiel. Die Preise für Energie steigen dramatisch. Machen Supermärkte und Einkaufszentren deshalb bald früher dicht? Der Chef der süddeutschen Supermarktkette „Tegut“ bringt einen generellen Ladenschluss um 20 Uhr ins Gespräch, um Energie zu sparen. Der Mittelstandverbund ZGV rät Möbelhäusern, zunächst bis März jeden Montag zu schließen.

Solche öffentlichen Appelle gibt es im Norden bislang nicht. Aber auch in Schleswig-Holstein „passiert etwas bei den Öffnungszeiten“, sagt Mareike Petersen, die Sprecherin des Handelsverbandes Nord.

Teure Energie, Personalnot, Kaufzurückhaltung

Tatsächlich würden Läden an einigen Orten bereits später öffnen, früher schließen oder Mittagspausen einlegen, sagt die Sprecherin. Die hohen Kosten für Energie würden sie zum Sparen zwingen. Ebenso die Personalnot – dem Einzelhandel geht der Nachwuchs aus.

Dazu komme die Kaufzurückhaltung der Kunden. „Sie bleiben weg oder kaufen weniger – weil ja viele von ihnen selber nicht wissen, wie sie die hohen Preise und Zusatzkosten schultern sollen“, sagt Mareike Petersen. Für den Fall, dass dann auch noch das Weihnachtsgeschäft so verhalten bleibt, fürchteten viele Händler um ihre Existenz.

Einige Händler schließen trotz Einkaufssonntag

Auch Olivia Kempke vom Lübeck Management weiß von solchen Sorgen in der Innenstadt zu berichten. Am Erntedanksonntag würden daher mehr Einzelhändler als sonst ihre Läden trotz verkaufsoffenen Sonntags geschlossen halten. Überlegungen, solche Veranstaltungen ausfallen zu lassen oder gar die ganze Innenstadt tageweise schließen zu lassen, gebe es hier aber noch nicht. „Wir wissen ja genau wie die meisten Bürger noch gar nicht, was genau auf uns zukommt.“

Madsen will an langen Öffnungszeiten festhalten

Schleswig-Holsteins parteiloser Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen hält von kürzeren Ladenöffnungszeiten überhaupt nichts. Es sei besser, auf Technologie zu setzen, etwa auf intelligente, stromsparende Lichtsysteme oder Kühlanlagen, „als stur zu sagen: Wir schließen“. Schließlich habe man auch die Pflicht, den Menschen das Einkaufen zu ermöglichen, die nicht über Tag frei haben.

Bei der EDEKA Nord setzten die Kaufleute in ihren Märkten bereits verschiedene solcher Maßnahmen um, sagt Sprecherin Gina Liebe. Man nutze etwa geschlossene Kühlmöbel, LED-Beleuchtung und Systeme zur Wärmerückgewinnung. Man versuche die Märkte und Logistik-Gebäude damit allerdings auch schon seit Jahren energieeffizienter zu machen.

Handelsverband gegen gesetzliche Vorgaben

Mareike Petersen vom Handelsverband lehnt gesetzliche Vorgaben für einen früheren Ladenschluss ebenfalls ab. „Das muss jeweils vor Ort entschieden werden und der Lage dort angepasst sein“, sagt die Sprecherin. Ein Zurück zu vom Staat allzu stark begrenzten Öffnungszeiten dürfe es trotz der aktuellen Probleme nicht geben.

Wichtig bleibe hingegen, dass sich die Einzelhändler vor Ort gut absprechen – im Sinne der Kunden. Denn es sollte am Ende auch nicht das Ergebnis dieser Entwicklung sein, dass jeder Laden in jeder Straße künftig andere Öffnungszeiten hat.