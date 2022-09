﻿Strom- und Gaspreisdeckel: Energie in Schleswig-Holstein wird wohl trotzdem teurer

Kurz nach seiner Verkündung werden die Erwartungen an den Strom- und Gaspreisdeckel schon wieder gedämpft. Die Stadtwerke Kiel etwa rechnen damit, dass die Energiepreise trotzdem steigen, nur nicht mehr so stark.

Kiel. Gasumlage weg, stattdessen eine Strom- und Gaspreisbremse – die Ankündigung der Bundesregierung sorgt auch im Norden für eine gewisse Erleichterung, vor allem aber reagieren Verbraucher und Unternehmen verunsichert. Noch immer weiß niemand genau, was auf die Kunden zukommt. Umstritten ist, ob Energie nicht trotzdem teurer wird. Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein fordert jetzt schnell Details, mit welchen Entlastungen zu rechnen ist.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Erwartungen an den geplanten Gaspreisdeckel zumindest schon einmal gedämpft. Man könne damit den Gaspreis nicht so weit herunter subventionieren wie er 2021 gewesen sei, sagte er am Freitag. „Und zwar sehr lange nicht.“ Auch werde nicht jede Preiserhöhung vermieden werden können. „Auch nicht mit diesen gigantischen 200 Milliarden Euro.“