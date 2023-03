﻿Stromausfall nach Unfall in Oststeinbek: Betrunkener fährt gegen Stromkasten

In Oststeinbek ist ein betrunkener Mann am Dienstagabend mit seinem Transporter gegen einen Stromkasten gefahren. Daraufhin hatten die umliegenden Häuser keinen Strom mehr.

Oststeinbek. Am Dienstagabend ereignete sich gegen 21 Uhr in der Dorfstraße in Oststeinbek/ Havighorst ein Verkehrsunfall. Unfall-Verursacher war ein betrunkener Mann aus Hamburg mit seinem Wagen.

Unfall löste Stromausfall aus

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war der 60-jährige Hamburger mit einem Daimler Transporter auf der Dorfstraße in Havighorst unterwegs. Er kam aus Richtung Hamburg. In einer scharfen Kurve kam der Hamburger mit dem Transporter dann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Stromkasten und einen Zaun. Der Stromkasten wurde stark beschädigt, sodass in den umliegenden Häusern der Strom ausfiel.

Fahrer war betrunken

Die Polizisten, die den Unfall aufnahmen, hatten den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Deshalb führten sie während der Unfallaufnahme einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,9 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. Zwischenzeitlich konnten die Versorgungsbetriebe den Stromausfall beheben. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Der 60-jährige Hamburger wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.