﻿Student aus Kiel berichtet, wie Abenteuerlust ihn zum Heimatschutz führte

Kiel. Nach dem Abi ans Sturmgewehr: Bevor Timm (20) aus Kiel diesen Herbst sein Studium der Geschichte und Politikwissenschaft aufnahm, hatte er bereits sieben heiße Monate bei der Bundeswehr hinter sich.

„Ich wollte einmal eine komplett andere Welt kennenlernen“, sagt er zu seinem Antrieb, aus dem er Anfang des Jahres den freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz angetreten hat. Er hatte nicht zu viel erwartet – wo feuert man schon mit Pistolen und Maschinengewehren und schultert die Panzerfaust? Jetzt ist er Obergefreiter und steht dem Landeskommando Schleswig-Holstein für sechs Jahre als Reservist zur Verfügung.

Um es vorwegzunehmen: Die Waffen waren keineswegs Timms Ansporn, sich bei der Bundeswehr für das Programm „Dein Jahr für Deutschland“ zu melden. Auch die veränderte Sicherheitslage in Europa durch den russischen Angriff auf die Ukraine nicht. Seine Bewerbung hatte er bereits zehn Monate vor dem Einmarsch abgeschickt. „Mir ging es darum, einmal richtig gefordert zu werden, an die eigenen Grenzen zu gehen und über mich selbst etwas zu lernen – es war Abenteuerlust“, sagt der 20-Jährige.

Sieben Monate Grundausbildung für Wehrdienst im Heimatschutz

Und die wurde durchaus gestillt. In den sieben Monaten der Grundausbildung in Hannover, Delmenhorst und Kiel standen unter anderem Sanitäts- und ABC-Schutzausbildung auf dem Programm. Timm lernte, wie Soldaten Objekte schützen, Checkpoints einrichten und Feuer bekämpfen.

Zudem ging es ins Gelände, wo sich zeigte, wie fordernd auch der freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz ist. „Wir waren schon von unserem Tag auf dem Truppenübungsplatz geschafft, als wir zu Fuß zurückverlegen mussten“, erzählt er von einer der Situationen, in der das Pensum kein Ende zu nehmen schien.

Rund anderthalb Jahre nach Start des Programms „Dein Jahr für Deutschland“ leisten 26 Schleswig-Holsteiner freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. Einer davon ist der Kieler Student Timm (20). © Quelle: Karsten Freese [ByteAttack]

Der Gurt vom Rucksack scheuerte, die 15 Kilogramm schwere Ausrüstung mit dem Sturmgewehr G36, Helm und etlichen weiteren Gegenständen am Tragegestell schien über den rund sieben Kilometer langen Rückmarsch immer gewichtiger zu werden. Doch keiner der Kameraden machte schlapp. „Wir hatten den Ansporn, als Gruppe zu funktionieren.“ Jeder sei damit ein Stück über sich hinausgewachsen – und das sei auch nötig gewesen, so Timm. „Denn sonst hätte jemand anderes meinen Rucksack tragen müssen.“

Den freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz gibt es seit April 2021. Den Erfolg bewertet die Bundeswehr als zufriedenstellend. „Grundsätzlich ist es jedoch schwierig, wie in zivilen Bereichen auch, jüngere Menschen für diesen besonderen Dienst zu gewinnen. Diejenigen, die sich dafür entschieden haben, sind hoch engagiert, pflichtbewusst und mit viel Freude dabei“, so Fregattenkapitän Frank Martin, Sprecher des Landeskommandos.

Reservedienst in Heimatschutzkompanien „Schleswig“ und „Holstein“

Tatsächlich absolvieren viel weniger junge Leute das Programm als erwartet, trotz passablen Solds von rund 1400 Euro netto im Monat. In Schleswig-Holstein sind es derzeit insgesamt 26 Teilnehmer. Sie sollen die beiden Heimatschutzkompanien „Schleswig“ in Husum und „Holstein“ in Eutin unterstützen, denen ausschließlich Reservisten angehören. Die kommen zum Einsatz, wenn die Hilfe der Bundeswehr zum Beispiel auf Anforderung des Landes nötig wird.

Etwa in der Corona-Pandemie, beim Aufbau von Flüchtlingsheimen und der Bekämpfung der Schweinepest – oder bei Naturkatastrophen wie Deichbrüchen. Die Kompanien können den Heimatschutz-Nachwuchs gut gebrauchen, denn die vorgesehene Stärke von 120 Soldaten pro Kompanie wird nicht erreicht, es sind jeweils nur knapp über 90.

Bundeswehr nennt keine Namen mehr Was für Soldaten im Einsatz schon immer galt, wendet die Bundeswehr seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine nun auch bei denjenigen an, die ihren Dienst im Inland leisten: Nachnamen werden nicht mehr öffentlich gemacht. Sie möchte ihre Kameradinnen und Kameraden auch im Privatleben vor zu viel Aufmerksamkeit von außen schützen. Deshalb wird in diesem Artikel nur der Vorname des Kieler Obergefreiten genannt. Ausnahmen gelten nur für Funktionsträger, die offiziell für die Bundeswehr sprechen.

Dabei werden sie immer wichtiger, da für die Bundeswehr die Landes- und Bündnisverteidigung weiter stärker in den Vordergrund rückt. Gehen ihre regulären Kräfte in den Einsatz, werden militärische Einrichtungen zum Teil von Reservisten bewacht. Sie werden auch zur Sicherung und Organisation herangezogen, wenn Truppen verlegt werden. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine lag beides nie so nahe.

Der Freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz sei „eine ideale Ergänzung zu anderen Möglichkeiten, Dienst in der Bundeswehr zu leisten“, so Frank Martin mit Blick auf den klassischen Freiwilligen Wehrdienst für sieben bis 23 Monate, der nach der Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht 2011 eingeführt wurde. Vom Programm „Dein Jahr für Deutschland“ erhoffe die Truppe sich „natürlich eine fortführende Bindung als Reservistin und Reservist im Landeskommando Schleswig-Holstein“ – auch über die reguläre Dienstzeit hinaus.

So weit will der Kieler Obergefreite Timm nicht in die Zukunft blicken. Für ihn stehen in den nächsten Jahren nun Übungen und Einsätze als Reservist neben dem Studium an. Die Ausbildung habe sich bereits gelohnt. „Ich bin froh über die Erfahrungen. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit.“