﻿Studie zur Krankenhaus-Versorgung: Das muss sich in SH ändern

Kiel.  Noch sind Krankenhäuser für viele Schleswig-Holsteiner zügig mit dem Auto in 20 bis 30 Minuten erreichbar.  Doch die Anzahl der Häuser ist deutlich gesunken. Von 2017 bis 2021 hat sie sich laut Statistischem Bundesamt um 19 reduziert. Übrig blieben 61 allgemeine Krankenhäuser und 31 Schwerpunkt-Kliniken. Weniger dürfen es nicht werden, sonst gerät die Versorgung auch von Notfällen mancherorts in Gefahr. So lautet das Fazit eines Gutachtens der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zur kränkelnden stationären Betreuung der Menschen im Norden.

Patient Krankenhaus: Die SPD-nahe Stiftung stellte die Studie am Montag in Kiel vor - und wies auf die Besonderheit des Landes hin. Abgelegene Regionen wie Nordfriesland, Dithmarschen und die Inseln drohten abgehängt zu werden, hieß es.

Patienten in abgelegenen Regionen in SH drohen abgehängt zu werden

Relevant seien etwa die Kliniken in Nordfriesland und Dithmarschen, aber auch auf den Inseln. „Ein Wegfall dieser Krankenhausstandorte würde zu einer deutlich schlechteren Erreichbarkeit der Grundversorgung führen“, schreiben die Autoren der Analyse für die FES, Stefan Loos und Maximilian Würz vom IGES Institut (früher Institut für Gesundheits- und Sozialforschung) in Berlin.

Die Erosion in der Kliniklandschaft ist demnach besonders deutlich in der Geburtshilfe zu beobachten: „Gab es im Jahr 2018 noch 20 Geburtskliniken, waren es 2023 nur noch 17.“ Standorte in Eckernförde, Henstedt-Ulzburg und Ratzeburg fielen weg, der in Preetz ist nicht betriebsbereit. Am angeschlagenen Marienkrankenhaus in Lübeck können Frauen nur noch bis zum 9. Juli dieses Jahres entbinden. Danach übernimmt das UKSH.

Losse-Müller: „Landesregierung sieht Schließungen von Geburtsstationen tatenlos zu“

Für SPD-Oppositionsführer Thomas Losse-Müller ist die Versorgung für Schwangere im Land schon jetzt gefährdet: „Seit Jahren erleben wir, wie die Landesregierung den Schließungen von Geburtsstationen tatenlos zusieht“, sagte er anlässlich der Vorstellung der Studie in Kiel. Es werde zunehmend schwieriger, eine wohnortnahe Geburtsklinik zu finden. Schleswig-Holstein brauche eine „bedarfsgerechte und daher flächendeckende Versorgung“.

Im Jahr 2021 wurden in den Krankenhäusern im Norden laut Gutachten fast 16 000 Betten vorgehalten, 5,4 pro 1000 Einwohner (Deutschland: 5,8). Gut 534 000 Patienten wurden stationär behandelt, 2016 lag der Höchstwert bei mehr als 600 000. Im Schnitt blieb jeder Patient 7,7 Tage in der Klinik, am längsten in der Psychiatrie (30,4 Tage). Die Betten waren zu 70,8 Prozent ausgelastet (Bundesschnitt: 68 Prozent).

Die Gründe für die Probleme sind vielfältig. Im Fokus stehen der Fachkräftemangel und die anhaltenden finanziellen Nöte vieler Kliniken. Im Hinblick etwa auf die geplante Krankenhausreform, den demografischen Wandel und eine wachsende ambulante Versorgung haben Loos und Würz zentrale Erkenntnisse und „Therapieansätze“ zusammengefasst.

Eine Konzentration auf große Standorte könne wegen höherer Fallzahlen mehr Behandlungsqualität bedeuten.

Verbesserte Telemedizin-Angebote und gestärkte Rettungsdienste könnten längere Wege kompensieren.

Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung: „Aktivere“ Krankenhausplanung in SH notwendig

Dabei nehmen sie auch die Landesregierung in die Pflicht: Für die politische Umsetzbarkeit brauche es eine „aktivere“ Krankenhausplanung in Schleswig-Holstein, die Finanzierungssicherheit für die Krankenhäuser schafft.

Das Gesundheitsministerium in Kiel bestätigte, dass sich viele Ansätze der Studie mit eigenen Ansätzen für den neuen Krankenhausplan decken. Sprecher Marius Livschütz: „Erste Weichen diesbezüglich werden seit dem letzten Jahr schon in der Task Force Notfallversorgung und den Qualitätszirkel Geburtshilfe gestellt.“ Künftig werde es zudem bei spezialisierten Leistungen zu einer Verschiebung des Angebots zugunsten größerer Zentren kommen. Auch dies solle dazu beitragen, die stationäre Patientenversorgung zu sichern.

Wie die große Krankenhausreform sich darauf auswirkt, ist aus Sicht des Ministeriums derzeit noch nicht abzuschätzen. Die nächste Bund-Länder-Runde ist für diesen Donnerstag geplant.

