﻿Mehr Studierende ohne Abi: Kieler FH-Studentin erzählt, wie das geht

Kiel. Bundesweit hat sich die Zahl der Studierenden ohne Abitur oder Fachhochschulreife laut einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) innerhalb von zehn Jahren auf 70 338 Menschen verdoppelt. Dennoch machen sie mit 2,4 Prozent einen geringen Anteil in den Hörsälen aus. In Schleswig-Holstein gingen 2021 sogar nur 1,7 Prozent aller Erstsemester den Weg über eine Berufsausbildung ins Studium. Eine von ihnen ist Lina Schuppan, die an der Fachhochschule Kiel einen Online-Bachelor in Wirtschaftsinformatik absolviert.

Nach ihrem Realschulabschluss entschied Schuppan sich vor 22 Jahren für eine Ausbildung als Augenoptikerin. „Statt weiter zur Schule zu gehen, war für mich eine Ausbildung – und die Aussicht, mein eigenes Geld zu verdienen – greifbarer. Ich glaube, dass das oft in Familien so ist, wo die Eltern nicht studiert haben.“

Gründe fürs Studium nach Ausbildung: Mehr Flexibilität, Weiterentwicklung und höherer Verdienst

Als sie 2011 jedoch ihren Mann kennenlernte, der damals studierte, wuchs der Wunsch, selbst ein Studium zu beginnen. „Aber ich hatte mir gerade eine Wohnung gekauft und wusste nicht, wie das mit den Finanzen klappen sollte.“ Dann kamen ihre zwei Töchter zur Welt, später stand ein Hausbau an. Aber der Wunsch blieb im Hinterkopf. „2021 habe ich mich für ein Probestudium beworben. Ich habe das erst keinem erzählt, damit niemand sagt: Wer weiß, ob du das schaffst?“

Ausschlaggebend für den Schritt sei auch die Corona-Pandemie mit Kurzarbeit gewesen. Bei ihrem Mann, der Wirtschaftsinformatiker ist, habe sie zudem gesehen, wie schön es für die Familie sei, sich mehr Zeit frei einteilen und viel im Homeoffice arbeiten zu können. Als Optikerin hatte sie diese Möglichkeit nie. „Und ich kann nachher das Doppelte verdienen.“

Der Wechsel aus dem Berufsleben in die Lernposition sei ihr nicht schwergefallen. Nur etwas Mathe-Nachhilfe habe sie anfangs von ihrem Bruder gebraucht. „Ich hatte mir das schlimmer vorgestellt.“ Schwieriger sei die Organisation drumherum, um genug Zeit zum Lernen zu finden. Die Frage des Zeitmanagements habe auch eine große Rolle in der Studienberatung gespielt. „Im Vorgespräch wurde hinterfragt, ob der Wille da ist, das Pensum zu schaffen.“ Ihr Online-Bachelor ist mit 40 Wochenstunden auf Vollzeit angelegt.

Wer zwei Semester Probestudium an FH Kiel schafft, darf weitermachen

„Geschätzt kommen circa alle 14 Tage beruflich Qualifizierte in die Beratung, die sich weiter entwickeln möchten und ein Studium in Betracht ziehen“, sagt Anna-Maria Utzolino von der zentralen Studienberatung. Die Chance auf einen Platz im Probestudium sei gar nicht so gering. Die Voraussetzungen sind an der FH Kiel eine abgeschlossene Berufsausbildung mit mindestens befriedigender Leistung, drei Jahre Berufstätigkeit und je nach Studium ein Vorpraktikum. Wer in zwei Semestern Probestudium alle erforderlichen Leistungen erbringt, darf das Studium fortsetzen.

Bei Schuppan hat das geklappt, sie ist inzwischen im vierten Semester. Weil sie nun schwanger ist, hat sie zwar ihr Stundenpensum runtergefahren, will aber den Bachelor durchziehen. Die 38-Jährige würde anderen auf jeden Fall empfehlen, dem Traum vom Studium nachzugehen.

Ein Drittel der Studierenden ohne Abitur ist laut CHE-Studie älter als 30 Jahre. Weil ihnen der Lernalltag ferner liege als jungen Menschen, die gerade die Schule beendet haben, sei es sinnvoll, Vorkurse für einzelne Fächer zu besuchen und sich früh Lerngruppen anzuschließen, rät Utzolino. „Die beruflich Erfahrenen haben häufig ihren frisch aus der Schule kommenden Kommilitoninnen und Kommilitonen in Bezug auf Lebenserfahrung, Fähigkeit zur Selbststrukturierung und Ehrgeiz, nicht durch die Prüfung zu fallen, einiges voraus.“

Studium ohne Abitur: Thüringen Spitzenreiter unter den Ländern

Am höchsten ist die Zahl der Studierenden ohne Abitur der CHE-Studie zufolge in Thüringen mit einem Erstsemesteranteil von 13,5 Prozent vor Hamburg (5,1) und Bremen (4,9). Das liege vor allem daran, dass eine Vielzahl an der IU Hochschule in Erfurt eingeschrieben sei.

Weil solche privaten Hochschulen mehr flexible E-Learning-Angebote machten, seien sie unter Berufserfahrenen mit Familie beliebter. „Aber die sind teilweise sehr teuer und kosten bis zu 15 000 Euro“, so Schuppan. An der FH zahle sie für den Online-Studiengang 95 Euro pro Modul, das sei machbar.

Infotage an der FH Kiel Die FH Kiel lädt Studieninteressierte vom 17. bis 21. April zu Informationstagen ein. Dort können sich junge Menschen über die 40 verschiedenen Studiengänge, die zum Wintersemester starten, schlaumachen. Dabei geben nicht nur Dozentinnen und Dozenten einen Einblick in den Ablauf und die Inhalte der einzelnen Studiengänge sowie die Zulassungsmodalitäten, auch Studierende berichten von ihren Erfahrungen. Am Montag stellt sich der Fachbereich Medien und das Institut für Bauwesen vor. Am Dienstag ist der Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit dran, am Mittwoch folgen Informatik und Elektrotechnik. Der Fachbereich Wirtschaft präsentiert sich am Donnerstag, den Abschluss bildet der Fachbereich Maschinenwesen am Freitag. An allen fünf Tagen gibt es von 10 bis 12 Uhr zudem Vorträge zu Studienfinanzierung, Arbeitsmarktperspektiven sowie Infostände über Möglichkeiten für Stipendien oder Auslandssemester. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter www.fh-kiel.de/fit erforderlich.

Schleswig-Holstein hat mit 1,7 Prozent im Ländervergleich die drittniedrigste Quote unter den Studienanfängern ohne Abi. Von den 178 Erstsemestern gingen mit 74 die meisten an die FH Kiel, die TU Lübeck (22) und die Europa-Universität Flensburg (20). Insgesamt 866 Studierende ohne Abitur besuchten zuletzt Hochschulen im Land, 2011 waren es noch 300 weniger.