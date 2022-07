﻿Stühlerücken in Kiel: Was wird aus der Prachtimmobilie am Niemannsweg?

Das neue Landwirtschaftsministerium zieht an der Fleethörn in Kiel ein – so viel ist klar. An anderer Stelle sorgt die Umbildung der Landesregierung aber für Kopfzerbrechen. Im Justizministerium gibt es nicht genügend Platz für die Gesundheitsabteilung. Und soll auch die Staatskanzlei umziehen?

