﻿Darum sorgte Sturm in SH für Stromengpass im Süden

Viel Wind um einen Stromengpass im Süden der Republik: Das stürmische Wetter am vergangenen Wochenende im Norden hat die Nachfrage nach günstigem Windstrom aus Baden-Württemberg befeuert. Warum das am Ende zu Problemen im Stromnetz geführt hat.

Kiel. Sturmtief „Frederic“ und seine Folgen: Das starke Windaufkommen am vergangenen Wochenende hat nicht nur das Wasser aus der Kieler Förde gedrückt, Bäume und Zäune umgeknickt, Dächer beschädigt und Schiffe ausgebremst. Es hat auch die Nachfrage nach günstiger Windenergie befeuert – und dadurch zu einem Stromengpass geführt, hunderte Kilometer weit entfernt im Südwesten der Republik. Hintergrund sind fehlende Transportkapazitäten. Der Netzausbau hinkt dem Ausbau der erneuerbaren Energien hinterher.

Wegen Engpass: Bürger in Baden-Württemberg sollten Strom sparen

Während der Sturm mit teils orkanartigen Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde am Sonntag über den Norden Deutschlands fegte, leuchtete auf Handys in Baden-Württemberg die App „Stromgedacht“ erst gelb auf, dann rot: Der Netzbetreiber TransnetBW mit Sitz in Stuttgart hatte auch mit Hilfe dieser „Ampel“ die Bevölkerung zum Stromsparen aufgerufen. Sie sollte stundenweise etwa auf das Nutzen von Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen möglichst verzichten, das Plätzchenbacken verschieben oder Laptops nur mit Akkus betreiben.

Sprecherin Claudia Halici erklärt, wie es dazu kam: „Die hohe Erzeugung von Windenergie kündigt sich vorher an, das ist auch auf den Strombörsen bekannt. Dann wächst die Nachfrage nach billigem Windstrom, und alle kaufen ein.“ Das Problem im Süden sei der erhöhte Transportbedarf für Strommengen aus dem Norden. „Der muss abtransportiert werden, doch die Leitungen reichen nicht aus“, so Halici.

Erzeugung von Windkraft in SH wurde gedrosselt

Ein sogenannter Redispatch wurde nach Angaben von TransnetBW notwendig. Dieses „Einspeise-Management“ soll einer Netzüberlastung vorbeugen. Es bedeutet laut Halici, dass im Norden die Erzeugung erneuerbarer Energien gedrosselt wird, wenn der Strom nicht abtransportiert werden kann. Die Nachfrage nach Strom sei im Süden aber weiterhin da. Dort fahren dann Kohlekraftwerke hoch. Am Sonntag wurde auch Strom aus dem Ausland importiert. „Es war ein ungewöhnlich hoher Redispatch-Bedarf“, erklärt Halici.

Experten fordern einmal mehr den Netzausbau, um grünen Strom nutzen zu können. Denn auch in Schleswig-Holstein werden Solar- oder Windkraftanlagen weiter zunehmen: „In den nächsten acht Jahren bis 2030 soll die Windenergie an Land verdoppelt und die Photovoltaik verzehnfacht werden“, sagt Matthias Boxberger, Aufsichtsratsvorsitzender des Betreibers Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) und Vorstandschef des Energieunternehmens Hansewerk. „Es braucht nun verbindliche Planungsgrundlagen, damit ab Mitte der Dekade die großen Potenziale für weiteren CO2-freien Strom aus heimischer Produktion tatsächlich erschlossen werden können.“

Über das Stromnetz von SH Netz sind 2022 nach ersten Schätzungen rund neun Millionen Megawattstunden (MWh) in andere Bundesländer exportiert worden. Dieser Wert sei noch nie so hoch gewesen. Gleichzeitig mussten demnach nur noch 1,17 Mio. MWh importiert werden, ebenfalls ein Rekordwert. Das sei insbesondere dann der Fall, wenn kein Wind weht, die Sonne nicht scheint und zu wenig Strom vor Ort erzeugt wird. Einen Aufruf, Strom zu sparen, hat es laut SH Netz in der Vergangenheit in Schleswig-Holstein nicht gegeben.