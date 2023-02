Es wird wieder windig: Die Menschen in Schleswig-Holstein müssen sich am Mittwoch auf einen stürmischen Tag einstellen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung herausgegeben. Die Lage im Überblick.

Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Schleswig-Holstein

Lübeck/Kiel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch eine Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) in weiten Teilen von Schleswig-Holstein herausgegeben. Es werden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis 85 zu km/h (Windstärke neun) erwartet, in Schauernähe und exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 95 km/h (Windstärke 10) gerechnet werden. Die Wetterwarnung gilt am Mittwoch (1.2.) vorerst bis 18 Uhr.

„Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, warnen die Experten des DWD.

Hier gelten die Wetterwarnungen:

So ist das Wetter aktuell im Norden

Worauf Autofahrer bei Sturm achten müssen

Generell rät der ADAC Autofahrern, bei schwerem Sturm und Orkanwarnung auf das Auto oder Motorrad lieber zu verzichten. Wer keine wichtigen Termine hat, sollte für die Dauer der Sturmwarnung das Fahrzeug stehen lassen.

Wer doch fährt, sollte sich vor der Fahrt über die Verkehrssituation informieren und die Route sorgsam auswählen. Baumreiche Strecken sollten gemieden werden, hier herrscht erhöhte Gefahr durch herabfallende Äste oder gar umstürzende Bäume. Dachlasten wie Fahrräder oder Dachboxen bieten eine größere Angriffsfläche für Wind und sollten vor der Fahrt abmontiert werden.

Wie werden Windstärken berechnet?

Windgeschwindigkeiten werden mit der Beaufort-Skala gemessen. Sie wurde von dem englischen Admiral Francis Beaufort (1774—1857) entwickelt. Die Skala reicht vom leisen Luftzug der Stärke 1 bis zum Sturm der Stärke 9 mit 88 Stundenkilometern, bei dem erste Dachziegel herabfallen.

Ein schwerer Sturm (10) mit bis zu 102 Kilometern in der Stunde kann dicke Äste abbrechen. Der orkanartige Sturm (11) reicht bei bis zu 117 Kilometern, um ganze Bäume zu entwurzeln. Bei stärkerem Wind (12) ist ein Orkan erreicht, der schwere Verwüstungen anrichten kann. An Küsten wirbelt er große Wassermassen auf, die in Brechern einen Druck von mehreren Tonnen pro Quadratmeter verursachen können.

Wie entsteht ein Orkan?

Orkane können im Herbst und Winter über dem Nordatlantik entstehen und mit dem Westwind in Richtung Europa ziehen. Wegen des noch warmen Wassers im Atlantischen Ozean steht der polaren Kaltluft nur wenig weiter südlich milde Meeresluft entgegen. Durch den Temperaturgegensatz entstehen in der oberen Atmosphäre extrem starke Winde, die die Entstehung von Orkanen begünstigen.

Von einem Orkan sprechen die Meteorologen immer dann, wenn der Wind mindestens zehn Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde oder mehr weht.