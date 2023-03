﻿Sturm in Schleswig-Holstein: Böen bis 70 Stundenkilometer möglich

Am Donnerstag, 23. März, wird es in Schleswig-Holstein stürmisch. Der Wind weht aus Richtung Süd-West bis West und kann bei Schauern und Gewittern bis zu 70 Stundenkilometer (8 Windstärken) erreichen. Die Temperaturen sind trotzdem mild.

An diesem Donnerstag wird es stürmisch in Schleswig-Holstein. An Nord- und Ostseeküste kann es zu Gewittern mit starken Böen kommen.

Schleswig-Holstein. Am Donnerstag wird es in Schleswig-Holstein stürmisch. Laut Deutschem Wetterdienst frischt der Wind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bereits von Westen her auf. Ab dem Morgen kann es dann im ganzen Land zu Sturmböen kommen. Auch vereinzelte Gewitter in Schleswig-Holstein seien möglich.

Sturmböen bis zu 60 Stundenkilometern aus süd-westlicher bis westlicher Richtung erwartet der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag ab 8 Uhr. Besonders an den Küsten Schleswig-Holsteins kann es stürmisch werden. Kurze Schauer und vereinzelte Gewitter sind möglich – dann kann der Wind bis zu 70 Stundenkilometer erreichen.

Wetter in Schleswig-Holstein: Es wird windig – aber mild

Am Donnerstagnachmittag soll der Wind ab 16 Uhr in Schleswig-Holstein wieder abnehmen. Das Wetter soll am Donnerstag in Schleswig-Holstein wechselhaft sein – Sonne, Wolken, Regen und Gewitter sind laut Deutschem Wetterdienst möglich.

Aufgrund eines Tiefdruckgebietes über dem Atlantik strömt warme Luft in den Norden Deutschlands. In manchen Teilen Schleswig-Holstein können die Temperaturen daher trotz Wind 15 Grad Celsius erreichen. Laut windfinder.com soll es auch am Freitag tagsüber wieder windig werden mit Böen von bis zu 70 Stundenkilometern.