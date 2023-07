Sturmtief „Poly“ in Schleswig-Holstein, Shuto Machino in Kiel

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kommt Schleswig-Holstein glimpflich davon oder trifft Sturmtief „Poly“ den Norden so stark wie befürchtet? Diese Frage treibt uns nicht nur in der Redaktion um. Die Leitstellen im Land haben nach den Unwetterwarnungen der vergangenen Tage das Personal zum Teil verdreifacht, diverse Zoos und Tierparks vorsorglich geschlossen, in Neumünster endete an manchen Schulen der Unterricht gar früher. Alle aktuellen Entwicklungen rund um das vorhergesagte Unwetter können Sie bei uns im Liveblog verfolgen.

Mitten in der Saisonvorbereitung läuft bei Holstein Kiel eine Integrationsmaschinerie an: Shuto Machino, japanischer Nationalspieler, ist am Dienstagabend in der Landeshauptstadt angekommen. Neben Training stehen viele andere Termine für den Neuzugang an. Doch von Unterkunftssuche bis Behördengänge - Machino wird bei allem betreut.

In Itzehoe bereitet sich indes das Gericht auf einen der größten Prozesse des Jahres vor: Ibrahim A., der im Zug bei Brokstedt zwei Menschen mit einem Messer getötet haben soll, steht am Freitag vor Gericht. Weil das Interesse daran größer ist als die vorhandenen Gerichtssäle, wird der Prozess ausgelagert. Wir haben Fragen und Antworten rund um die Verhandlung für Sie zusammengetragen.

Entlang der A9 in den Niederlanden hat Sturmtief "Poly" etliche Bäume entwurzelt und Äste abgeknickt. © Quelle: IMAGO/ANP

Nach heftigem Sturm in den Niederlanden ist eine 51-Jährige Frau gestorben. Das Unwetter mit starken Sturmböen sorgt am Mittwoch für massive Einschränkungen im Alltag. Zum Artikel.

