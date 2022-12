Stutthof-Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin: Verteidigung legt Revision ein

Eine Woche nach dem Urteil gegen die ehemalige KZ-Sekretärin im KZ-Stutthof, Irmgard F., hat die Verteidigung Revision eingelegt. Die heute 97-Jährige war wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Ihre Verteidiger sehen ungeklärte Rechtsfragen.

Die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. war am 20. Dezember nach 40 Verhandlungstagen zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden.

Kiel. Die Verteidigung der ehemaligen KZ-Sekretärin Irmgard F. hat Revision gegen das Urteil des Landgerichts Itzehoe vom 20. Dezember eingelegt. Die 97-Jährige war wegen Beihilfe zum Mord im früheren KZ Stutthof in mehr als 10.000 Fällen zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden.

„Dieser Schritt fällt nicht leicht angesichts der furchtbaren Verbrechen, die als Haupttaten auch im Verlauf dieser Hauptverhandlung allen Beteiligten noch einmal vor Augen geführt worden sind“, sagte Wolf Molkentin, Verteidiger von Irmgard F. und Rechtsanwalt aus Kiel.

Verteidigung von Irmgard F.: „Maßgebliche Rechtsfragen“ im Stutthof-Prozess nicht geklärt

Die Angeklagte war Sekretärin im Konzentrationslager Strutthof gewesen. Weil sie zum Zeitpunkt der Taten 18 und 19 Jahre alt gewesen war, wurde der Prozess vor eine Jugendkammer geführt. Laut Molkentin seien während des Prozesses unter anderem „maßgebliche Rechtsfragen“ nicht geklärt worden. Es sei daher die Aufgabe der Verteidigung über die Revision „verbleibende Fragen vor den Bundesgerichtshof zu bringen“.

Der Verteidiger kritisierte, dass sich die Kammer in ihrer Urteilsbegründung nicht zu den aufgeworfenen Rechtsfragen positioniert habe. Die Frage nach dem Vorsatzgrad hat die Kammer nach Ansicht von Molkentin zudem mit "uneinheitlichen Formulierungen offengelassen. Und sie hat ihre Feststellungen über weite Strecken mit sehr kompakten Annahmen und Mutmaßungen begründet".

Urteil gegen Irmgard F.: Auch Nebenklage legt Revision im Stutthof-Prozess ein

Weitere „konkrete Erkenntnisse“ zur Beteiligung der Angeklagten an den vorgeworfenen Taten hätten sich in der Hauptverhandlung nicht ergeben, so Molkentin. Der Verteidigung sei es zudem ein Anliegen, dass der Schritt der Revision nicht ihrer Mandantin zugerechnet werde. Vielmehr gelte es aufgrund der genannten Zweifel die „Arbeit der Verteidigung fortzusetzen“.

Wie am Dienstag ebenfalls bekannt wurde, soll neben der Verteidigung auch eine Nebenklagevertreter Revision gegen das Urteil eingelegt haben. Zu den Hintergründen ist hier aber nichts bekannt.