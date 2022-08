Ein Mann soll eine Frau in Rendsburg entführt und angeschossen sowie hinterher Suizid auf der Toilette eines wildfremden Hauses in Havetoft begangen haben. Während Behörden spärlich informieren, bringt ein Medienbericht Licht in die Geschichte. Welche Rolle die Polizei dabei gespielt haben könnte.

Rendsburg/Havetoft. Es ist eine unglaubliche Geschichte: Eine Frau (33) wird am vergangenen Sonnabend gegen 13 Uhr von ihrem Ex-Partner auf dem Thormannplatz in Rendsburg entführt und im weiteren Verlauf der Tat angeschossen. Anschließend fährt der 37-Jährige mit ihr in das abgelegene Havetoft im Kreis Schleswig-Flensburg, wo er sich in einem offenbar zufällig gewählten Haus im Ortsteil Hostrup umbringt.

Nur diese Informationen sind bislang von Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigt. Was genau in Havetoft geschah, wie es zu der Verzweiflungstat kam und wann die Polizei eintraf – zu all diesen Fragen gibt es bisher keine offiziellen Antworten.