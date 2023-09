Sylt: 45-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen gefunden

Sylt. Ein 45-Jähriger ist am Montagmorgen gegen 4 Uhr am Morgen in Westerland auf Sylt mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, lag der Mann in der Friedrichstraße auf Höhe der Hausnummer 2 auf dem Boden. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Flensburger Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand kann eine Straftat als Ursache für die Verletzung aber nicht ausgeschlossen werden. Möglicherweise ist der Mann im Zuge eines Streits angegriffen worden.

Die Polizei sucht daher Zeugen und Hinweisgeber, die in den frühen Morgenstunden im Bereich der Friedrichstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben: Haben sich dort Personen auffällig verhalten oder gestritten? Hinweise werden unter der Telefonnummer 04651/70470 entgegengenommen.

