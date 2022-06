Kiel.Das erste Bier wird im Regionalexpress 74 nach Husum schon kurz nach der Abfahrt in Kiel um 8.03 Uhr aufgemacht. Drei junge Männer stoßen mit „Sterni“-Flaschen an. Wie Viele sind sie am langen Wochenende mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs nach Sylt. Der Zug ist zwar voll für diese Uhrzeit, Plätze gibt es aber noch.

Beim Umstieg in Husum steht ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Gleis 4 und weist Reisende mit Fahrrädern ab. Die App meldet um 10 Uhr: "Außergewöhnlich hohes Reiseaufkommen, eine Mitfahrt kann nicht garantiert werden." Die Passagiere können aber alle zusteigen. Pendler erzählen, sie hätten es schon deutlich voller erlebt. Die Bahn hatte angesichts des erwarteten Andrangs zwischen Hamburg und Sylt einen Doppelstockzug eingesetzt, der 28 Prozent mehr Sitzplätze bietet.

Bundespolizei musste keine überfüllten Züge räumen

Zwar seien die Züge teilweise zu 120 Prozent ausgelastet gewesen, wegen Überfüllung räumen, musste die Polizei aber keinen. „Es gab auch keine Ausschreitungen und nur eine Anzeige wegen Urinierens im Bahnhof Westerland“, sagt Hans-Peter Schwartz von der Bundespolizei Flensburg.

In Westerland strömen am Mittag alle halbe Stunde Menschen aus der Marschbahn. „Sylt, Sylt, Sylt“, skandieren einige Party-Touristen. Ihre Reisetaschen sind bestückt mit Dosenbier. Aus den Musikboxen tönt: „Wir machen Malle jetzt auf Sylt. Wir bringen den Ballermann an den Nordseestrand.“

Vor dem Bahnhof stehen Pascal Böhner und seine Freunde. "Ich sag es mal so: Ist es eine dumme Idee? Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache", sagt der Kölner lachend. Aus dem Rheinland mit der Regionalbahn zum Partymachen an die Nordsee zu fahren, sei sicher nicht die beste Idee. Nur aus Spaß ist er jedoch nicht gekommen, der 29-jährige hat in Kiel studiert und die Reise mit einem Besuch alter Freunde verbunden. Der Trip hat ihn am Ende deutlich mehr gekostet als das 9-Euro-Ticket. Weil er einen Zug verpasste und einen ICE-Fahrschein nachziehen musste, um noch rechtzeitig nach Kiel zu kommen, zahlte er knapp 120 Euro.

Punker bevölkern Einkaufsstraße in Westerland

In den sozialen Netzwerken hatten linke Gruppen dazu aufgerufen, mit dem Billigfahrschein die Insel zu „Chaostagen“ entern. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass die Bourgeoisie nicht will, dass der 9-Euro-Pöbel auf die Insel kommt. Da habe ich gedacht, da fahre ich hin, sonst haben die ja nichts zu meckern“, sagt Dimitri. Der 34-Jährige ist in Freiburg gestartet und in Etappen über Köln und Hamburg nach Sylt gefahren. „Jetzt will ich erst mal an den Strand.“

Er stoppt aber zunächst vor dem Edeka-Markt an der Wilhelmstraße, wo knapp 100 Punks ein Lager aufgeschlagen haben. Sie hören Musik von Oidorno, sitzen rund um ein Einhorn-Planschbecken und trinken Bier. „Ich bin nur zum Pöbeln hier“, steht auf der Jacke einer Frau. Jan vom Niederrhein und Heiko aus Leipzig wollen mit der Aktion ein Zeichen gegen die Bonzen setzen, aber auch einfach nur feiern – „ohne Randale und Stress“, betonen sie.

Heiko hat schon eine Nacht im Sand zwischen Strandkörben verbracht. Verscheucht habe sie von ihrem Schlaflager keiner, nur jemand vom Verleih habe sie morgens freundlich gebeten, bis neun Uhr abzuziehen. Sie empfinden die Insulaner als „entspannt“.

Gastronom verzweifelt, weil Gäste ausbleiben

Einige Passanten bleiben angesichts des ungewohnten Bildes stehen, andere gehen genervt vorbei. „Ich finde es eigentlich ganz erfrischend, hier mal ein anderes Klientel zu sehen“, sagt Wiebke Hartmann. Ihre Schwiegereltern leben auf Sylt, sodass sie häufiger zu Besuch ist. „Gestern waren wir in Kampen an der Buhne 16. Das ist natürlich ein ganz schöner Kontrast zu den Leuten hier.“

Groß ist der Frust bei den umliegenden Gastronomen. „Das Pfingstgeschäft ist abgehakt“, sagt Mickey Schreiber. Sein Restaurant Cropino ist fast leer, unmittelbar neben dem Punkertreff will niemand auf der Terrasse sitzen. Auch am benachbarten Crêpe-Stand ist kaum Kundschaft. Schreiber fühlt sich von der Gemeinde und der Polizei alleingelassen: „Das war doch absehbar. Es hätte ein Versammlungsverbot erlassen werden müssen.“ Schon mehrfach habe er bei der Polizei angerufen, aber die mache nichts.

Laut Regionalleitstelle Nord der Polizei blieb die Lage weitestgehend ruhig. Mit den Punks sei einmal das Gespräch wegen zu lauter Musik gesucht worden, sie hätten sich einsichtig verhalten. Von Sonnabend auf Sonntag sei mit rund 26 Einsätzen nicht mehr losgewesen als in einer normalen Sommernacht. Anlässe waren Ruhestörungen durch Betrunkene, ein paar wilde Camper im Naturschutzgebiet oder eine beschädigte Strandbude.

„Katastrophal“ findet Bärbel Strunk aus Bad Salzuflen die Invasion des Partyvolks. Am Strand lägen Bierdosen rum, es werde viel gegrölt. „Das ist nicht so förderlich für ein renommiertes Seebad.“ Die drei Wochen Urlaub mit ihrem Mann lässt sie sich die ältere Dame dadurch aber nicht verderben. Sie radelten gerne auf den Deichen und könnten so dem Trubel entfliehen.

Tatsächlich ist es auf den Strandwegen im 15 Minuten entfernten Kampen ruhig. Am Hotspot der Reichen und Schönen auf der Whiskeymeile parkt Porsche hinter Aston Martin und Rolls Royce. Auf der Terrasse des legendären „Pony“-Clubs wird dicht an dicht zu Elektromusik getanzt, schräg gegenüber im „Rauchfang“ reihen sich die leeren Champagnerflaschen aneinander. Hier ist nichts von „Chaostagen“ zu spüren.

Von Anne Holbach und Kerstin Tietgen