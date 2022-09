Auf der Promenade in Westerland ist ein Strandrestaurant am frühen Donnerstagmorgen niedergebrannt. Brandursache und Schadenshöhe standen zunächst noch nicht fest. Wie die Löscharbeiten abliefen.

Restaurant brennt auf Promenade in Westerland nieder – Ursache unklar

Westerland/Sylt. Ein Strandrestaurant auf der Promenade in Westerland ist am frühen Donnerstagmorgen niedergebrannt. Um 6.19 Uhr sei der Brand des Daches gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin. Knapp eine halbe Stunde später sei die Mitteilung gekommen, dass das Gebäude in Vollbrand stehe.

Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe standen zunächst noch nicht fest. Die Bevölkerung war wegen der Rauchentwicklung gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag zunächst noch an.

Von RND/dpa