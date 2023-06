﻿ Wachsender Unmut in Schleswig-Holstein über „Letzte Generation“

Kampen/Kiel. Die Serie reißt nicht ab. Wenige Stunden vor einer Landtagsdebatte über den Umgang mit der Klimabewegung „Letzte Generation“ haben auf Sylt Aktivisten am Freitag ihren vierten Anschlag verübt. Politiker aller Fraktionen verurteilten den Vorgang. Die Aktionen seien weder mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung noch mit der Versammlungsfreiheit vereinbar. Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) betonte, dass die Landesregierung „ohne Wenn und Aber“ die Begehung von Straftaten ablehne – und um nichts anderes handle es sich.

Diesmal hatte es eine Luxus-Boutique und einen Juwelier in Kampen getroffen: Am Strönwai, volkstümlich als Whisky-Meile bezeichnet, besprühten Mitglieder der Gruppe eine Fassade und einen Teil des Reetdachs mit oranger Farbe und zeigten Transparente mit der Aufschrift „Für wen machen Sie Politik, Kanzler Scholz?“.

„Letzte Generation“ spricht von „Symbolen für Überkonsum“

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Anschlag kurz vor 12 Uhr. Vier Personen hätten sich zudem vor dem Eingang zur Boutique mit jeweils einer Hand am Boden festgeklebt. Die insgesamt sechs Beteiligten im Alter von 21 bis 63 Jahren seien von der Polizei festgenommen worden, hieß es. Vier von ihnen sollen nach Polizeiangaben bereits im Zusammenhang mit Farbschmierereien in der Bar des Westerländer Hotels „Miramar“ und eine Person mit dem mit Farbe besprühten Privatjet auf dem Sylter Flughafen in Verbindung gebracht werden können.

Am Nachmittag seien die sechs Personen wieder aus dem Gewahrsam entlassen worden, informierte die Polizei. Fünf der sechs Personen erhielten demnach ein 14-tägiges Aufenthaltsverbot für Sylt und mussten die Insel in Polizeibegleitung verlassen. Am Mittwoch hatten fünf Aktivisten der „Letzten Generation“ auf dem Golfplatz Budersand in Hörnum eine Bahn zum Naturschutzgebiet erklärt und einen Teil der Rasenfläche umgegraben: Die Klimakrise werde „in erster Linie von Reichen“ gemacht. Privatjets, Fünf-Sterne-Hotels, Golfplätze und Luxusläden seien „Symbole für Überkonsum und Verschwendung“.

Ueckermann: Menschen auf Sylt erheblich verunsichert

Die Menschen auf Sylt seien inzwischen erheblich verunsichert, sagte der Sylter CDU-Landtagsabgeordnete und Kreispräsident in Nordfriesland, Manfred Ueckermann. Mittlerweile erhalte die Polizei am Tag ein bis zwei Dutzend Anrufe von Bürgern, die vor ihren Haustüren vermeintlich verdächtige Personen beobachteten.

Die Verunsicherung führe dazu, dass an vielen Stellen Überwachungskameras installiert und private Sicherheitsdienste eingestellt würden. „Man redet mittlerweile aber auch laut über Bürgerwehren und Selbstjustiz“, sagte Ueckermann im Landtag und wurde mit Blick auf den Zustand der Demokratie grundsätzlich: „Der Bürger fühlt sich nicht mehr sicher und nicht mehr mitgenommen. Hier ist Handlungsbedarf!“

In der FDP sieht man das ähnlich. Die Fraktion hatte das Thema erst am Dienstag per Dringlichkeitsantrag eingebracht. Innenpolitiker Bernd Buchholz wies insbesondere auf die Strukturen hin: Bei der „Letzten Generation“ handele es sich keineswegs um eine Chaostruppe, sondern eine „bestens vernetzte und bestens organisierte“ Vereinigung mit möglicherweise umstürzlerischen Tendenzen. Was Birte Glißmann (CDU) unterstrich und darauf hinwies, dass die Gruppe enorme Spendensummen erhalte. Das sei nichts anderes als „Straftatensponsoring“.

SPD wirft den Grünen Relativierung von Straftaten vor

Die Grünen verurteilten wie ihre CDU-Koalitionspartner die jüngsten Taten. Auch wenn er die Sorgen und Ängste der Klimabewegung verstehen könne – es brauche gesellschaftliche Mehrheiten, sagte Fraktionschef Lasse Petersdotter. „Und da hat die ’Letzte Generation’ ein massives Problem.“ Schwierig werde es, wenn die Gruppe die Zahlung von Straf- und Ordnungsgeldern offenbar einkalkuliere.

Andererseits: Wenn Möbelhäuser nach dieser Logik Bäume abholzten, um neu zu bauen, wenn illegal Gasthäuser abgerissen würden, um Platz zu schaffen, und wenn Falschparker ein 50-Euro-Strafticket freiwillig bezahlten, um am unerlaubten Ort ihr Auto abzustellen, dann sei auch das bedenklich.

Dieser Vergleich aber brachte Niclas Dürbrook von der SPD auf die Palme. Petersdotters Rede sei voll von Relativierungen. „Wenn er die ’Letzte Generation’ mit Falschparkern vergleicht, dann passt das nicht zu dem, was wir in den vergangenen Tagen erlebt haben.“

