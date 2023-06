﻿Nora Steen: Das will die neue Bischöfin in der Nordkirche anpacken

Rendsburg. Nein, von einer Richtungsentscheidung will niemand sprechen vor dieser Wahl. „Das sind zwei ganz starke Persönlichkeiten, die viel für die Kirche bewegen können“, sagt Präses Ulrike Hillmann zum Auftakt der Wahlsynode am Sonnabend in der Rendsburger Christkirche. Und so braucht es auch drei Wahlgänge, bis die Entscheidung fällt: Pastorin Nora Steen (46), theologische Leiterin und Geschäftsführerin des Christian-Jensen-Kollegs in Breklum, wird neue Bischöfin in der Nordkirche. Zuständig ist sie für den Sprengel Schleswig und Holstein – mit gut 868 500 evangelischen Christinnen und Christen der größte in der Nordkirche.

Steen setzt sich damit gegen Friedemann Magaard (58) durch, Pastor in Husum und jüngerer Bruder des jetzigen Amtsinhabers Gothart Magaard (67), der nach zehn Jahren in dieser Position am 1. November in den Ruhestand tritt. Als sich nach zwei Wahlgängen die erforderliche Mehrheit für Steen abzeichnet, zieht Friedemann Magaard seine Kandidatur zurück.

Nordkirche: Mitgliederschwund schreitet voran

Schrumpfende Mitgliederzahlen, Pastorenmangel, schleichender Bedeutungsverlust von Kirche in der Gesellschaft: An Herausforderungen für die neue Bischöfin mit Amtssitz in Schleswig besteht kein Mangel. Noch dezidierter als ihr Wettbewerber macht Steen deutlich, dass Kirche nur eine Zukunft hat, wenn sie sich ändert. Klar macht sie auch dies: „Der Mitgliederschwund ist eine Entwicklung, die wir nicht umkehren können.“ Umso wichtiger sei, dass sich die Kirche weiter öffne gegenüber allen Menschen und klar Position beziehe gegenüber jeder Form von Hass und Diskriminierung: „Kirche muss einen Schutzraum bieten und „mit dem nach draußen gehen, was an struktureller Ungerechtigkeit zum Himmel schreit“. Wichtig seien zudem mehr Wertschätzung und Qualifizierungsangebote auch für ehrenamtlich engagierte Menschen.

Steen nutzt gezielt auch ihr Alter, um für sich zu werben: „Ich gehöre zu der Generation, die beim Übergang in eine neue Zukunft noch lange Verantwortung übernehmen kann und will.“ Allein im vergangenen Jahr hat die Nordkirche mehr als 66 000 Mitglieder verloren, ein Minus von 3,6 Prozent. Auch Fachkräftemangel und Demografie schlagen in den Gemeinden brutal zu: Bis 2030 wird die Nordkirche altersbedingt auf 400 ihrer derzeit noch 1600 Pastorinnen und Pastoren verzichten müssen. Steen sagt: „Wir brauchen einen Aufbruch mit den Stimmen der jüngeren Menschen. Dafür stehe ich. “

Steen erste Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein

Als erste Frau im Schleswiger Bischofsamt werde sie nahbar und authentisch sein. Machtkämpfe seien ihr zu anstrengend, für Eitelkeiten habe sie keine Zeit. „Meine Familie und meinen Beruf liebe ich sehr. In beiden Bereichen bin ich mit guter Bodenhaftung unterwegs“, sagt Steen, die mit ihrem Mann drei angenommene Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren hat.

Die gebürtige Braunschweigerin wuchs mit theologischem Hintergrund auf, ihr Vater ist Pastor im Ruhestand. Eigentlich strebte sie als Teenager eine Musikkarriere an. Mehrere Stunden am Tag übte sie Querflöte, nahm an „Jugend musiziert“-Wettbewerben teil. „Ich merkte aber, dass dieser Konkurrenzkampf mir die Freude an der Musik zerstört.“

Neue Bischöfin Nora Steen war viel im Ausland

Nach dem Abitur ging Steen für ein soziales Jahr nach Südindien. Dort lernte sie Vertreter unterschiedlicher Religionen kennen und las viele Bücher der evangelischen Theologin Dorothee Sölle (1929-2003), um ihr Wissen über das Christentum zu vertiefen. Aus Interesse an philosophischen und religiösen Fragen studierte sie schließlich in Leipzig, Berlin und Göttingen evangelische Theologie.

Die Berufung zur Pastorin kam während des Studiums. Steen erkrankte schwer, lag lange im Krankenhaus. Trotzdem fand sie die Kraft, in dieser Zeit anderen Patienten Mut zu machen. „In dieser Zeit habe ich gespürt, wie fest verankert ich in meinem Glauben bin, und dass ich das anderen auch vermitteln kann.“ Drei Jahre lang lebte Steen mit ihrer Familie in Lissabon, wo sie mit ihrem Mann die Deutsche Evangelische Kirchengemeinde betreute. Sie ist Mitglied der Landessynode und vielen als Sprecherin von Radioandachten im NDR bekannt.

Maargard zeigt sich als starker Verlierer, die Umarmung der beiden fällt lang und herzlich aus.„Dies ist ein guter Tag“, sagt Maargard und scherzt: „Dienstlich klingt das Wahlergebnis ein bisschen nach Freispruch.“

