Systemsprengerin: Wie eine Mutter an ihrer Tochter verzweifelt

eine Mutter aus dem Kreis Dithmarschen ist verzweifelt: Ihre zwölfjährige Tochter flog von allen Schulen, nimmt Drogen, klaut - und höchstwahrscheinlich prostituiert sie sich auch. Sie gilt als Systemsprengerin. Kein einziges Hilfsangebot von Ämtern, Jugendhilfen und Schulen hat bei dem Kind verfangen. Karen Schwenke hat sich mit der Mutter, dem Familienhelfer und der AWO über die scheinbar ausweglose Situation unterhalten.

Auf dem Platz neben unserem Verlagsgebäude läuft aktuell eine der größten Islam-Ausstellungen in Schleswig-Holstein. Die Besucher sollen dort in die Welt des Islam eintauchen und den Dialog suchen. Es soll aber auch ein Beitrag zur interreligiösen Verständigung geleistet werden, so die Veranstalter. Wir haben in dem Kontext die Frage aufgeworfen, ob das nicht Teil von Bildung an Schulen sein müsste und sind dabei auf eine neue Studie zum Islamunterricht in Deutschland gestoßen. Christian Hiersemenzel hat im Bildungsministerium nachgefragt, sich an einer Schule umgehört und das Thema in einem Kommentar eingeordnet.

Im Klärwerk Bülk, in dem auch das Abwasser der Stadt Kiel landet, hat es am Montag und Dienstag einen Zwischenfall gegeben. Durch einen Stromausfall landete nicht vollständig gereinigtes Wasser in der Kieler Förde. Die erste Meldung dazu finden Sie hier, später mehr dazu auf KN-online.de

Statt Beatles in der Abbey Road in London: Zebras des THW Kiel in der Belgiergasse in Graz. Von links: Domagoj Duvnjak (Kroatien), Vincent Gérard (Frankreich), Elias Ellefsen á Skipagøtu (Färöer), Magnus Landin (Dänemark), Harald Reinkind (Norwegen), Tomáš Mrkva (Tschechien), Nikola Bilyk (Österreich), Eduardo Gurbindo (Spanien), Eric Johansson (Schweden) und Patrick Wiencek (Deutschland). © Quelle: Uwe Paesler

Eine Mannschaft, zehn Nationen – so international wie in dieser Saison war der THW Kiel lange nicht mehr aufgestellt. Das führt in der Saisonvorbereitung zu einigen Lachern und soll zu einer Stärke der Mannschaft werden. Zum Artikel.

