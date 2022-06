T. Geil zum Holstenköstenlauf: Der Stadtlauf gehört in die Innenstadt

Neumünster.Viele Schausteller und Veranstalter waren sich unsicher, wie groß das Interesse an der Holstenköste in Neumünster sein würde. Aber Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Die Menschen wollten wieder ohne Masken feiern gehen und haben das reichlich und überwiegend friedlich getan. Was das angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bedeutet, werden wir in ein paar Tagen sehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon am Freitagabend war aber sehr deutlich festzustellen, dass die Verlegung des Holstenköstenlaufs an den Stadtrand von Neumünster eine schlechte Idee war. Offizielle Begründung der Stadt: Die (abgebrannte) Turnhalle der Klaus-Groth-Schule stand nicht als Basislager zur Verfügung. Aber das klingt vorgeschoben, um die Großveranstaltung auf das Gelände des Sportvereins Tungendorf zu verlegen.

Lesen Sie auch

Dort wurden die Läuferinnen und Läufer um das große Vergnügen gebracht, mitten auf dem Volksfest Holstenköste zu starten und dort auch wieder im Ziel von den Massen gefeiert zu werden. Stattdessen mussten sie kreuz und quer durch die Siedlerstraßen in Neumünster rennen. Von dem Parkplatzchaos für die Besucher (und Anwohner) einmal zu schweigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Stadtlauf gehört in die Innenstadt von Neumünster. Es gibt andere Sporthallen und eine Stadthalle in der Innenstadt, die man als Hauptquartier nutzen kann – oder noch besser: die Holstenhallen mit ihrem unerschöpflichen Platzangebot. Von dort aus könnten die Läufer mitten durch die Innenstadt und am Ende über die Max-Johannsen-Brücke geführt werden – wie die Radfahrer bei den Hamburger Cyclassics über die Köhlbrandbrücke. Das wäre mal ein echtes Kösten-Highlight!