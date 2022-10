﻿Tilman Post zur Lage der Landesregierung: Lautes Knirschen bei Schwarz-Grün

Kiel. Der Rückzieher der Kieler Landesregierung von gleich zwei Zielen aus dem Koalitionsvertrag lässt tief in die Koalitionsseele blicken. Die Grünen teilten im Anschluss unverhohlen ihre Freude darüber mit, dass die Generalklausel gegen Bürgerbegehren gekippt ist, obwohl sie selbst zugestimmt haben müssen, sie in den Vertrag aufzunehmen. Die CDU hingegen will die neue Regelung, Beschlüsse mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Kommunalvertretung von Bürgerbegehren auszuschließen, als noch weitergehend als die Generalklausel verkaufen. Man freue sich, den grünen Koalitionspartner davon überzeugt zu haben.

Beides zeigt, wie laut es inzwischen im Gebälk der schwarz-grünen Koalition knirscht. Eine gemeinsame Linie sieht anders aus. Mit den Statements der Fraktionen dämmert selbst dem ungeübten Beobachter, dass sie gar nicht erst versuchen, ihren Streit um die Generalklausel zu verbergen. Stattdessen wollen sie dem jeweils anderen noch eins auswischen – und das öffentlich. Auweia.

Kieler Landesregierung wälzt umstrittenes Thema auf Kommunen ab

Dabei handelt es sich nicht um politische Anfänger, sondern um Regierungsparteien in der zweiten gemeinsamen Legislatur in Folge. Es scheint fast, als fehle die Stimme der Vernunft am Tisch. Wie lässt sich sonst erklären, dass die Regierenden nach nur wenigen Monaten ihre gemeinsam gefassten Ziele nicht einhalten können? Möglicherweise ist die schwarz-grüne Koalition auch bei anderen Themen des Koalitionsvertrags gar nicht so einig wie bislang behauptet.

Letztendlich hat die Landesregierung trotz der parteipolitischen Querelen gangbare Kompromisse beim Thema Bürgerbegehren gefunden. Den Fraktionsstatus in Städten und Kreistagen jedoch nur auf deren eigenen Beschluss erst ab drei statt zwei Mitgliedern zu vergeben, erinnert an das Thema Straßenausbaubeiträge – die Verantwortung wird auf die kommunale Ebene abgewälzt.