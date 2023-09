Das müssen Sie zum Tag des offenen Denkmals 2023 in SH wissen

Schleswig-Holstein. Einen Blick hinter sonst geschlossene Türen werfen: Am Tag des offenen Denkmals sind an diesem Sonntag auch in Schleswig-Holstein Gebäude und andere Einrichtungen geöffnet, die normalerweise nicht für Besucher zugänglich sind.

Tag des offenen Denkmals: Wie viele Denkmäler machen mit in Schleswig-Holstein und bundesweit?

An und in rund 140 Denkmälern im ganzen Land, darunter Kirchen und Museen, aber auch Wohnhäuser und Mühlen, werden beispielsweise Führungen angeboten, Mitmachangebote für Kinder veranstaltet und für das leibliche Wohl gesorgt. In der Region öffnen etwa Denkmäler in Kiel, Laboe, Probsteierhagen, Schönberg, Neumünster, Eckernförde und Henstedt-Ulzburg ihre Türen. Eine Übersicht über alle Veranstaltungsorte zum Tag des offenen Denkmals in Schleswig-Holstein finden Sie hier. Bundesweit sind mehr als 5500 offene Denkmäler beteiligt.

Das Motto beim Tag des offenen Denkmals 2023 lautet „Talent Monument“. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD), die den Aktionstag koordiniert, rückt dabei besondere Denkmal-Talente ins Scheinwerfer-Licht. Jedes Denkmal zeichnet sich durch seine besonderen Eigenschaften und Qualitäten aus – zum Beispiel Bauweise und -materialien sowie die Historie.

Die Denkmäler bewiesen das Talent, Menschen zum Staunen und zum Nachdenken zu bewegen, teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit. Sie möchte mit dem Aktionstag auf die kulturellen Schätze hinweisen und für deren Schutz und Erhalt werben.

Welche Region beteiligt sich zum ersten Mal beim Tag des offenen Denkmals in SH?

Erstmals beteiligten sich auch Sylter Denkmale an dem Tag: „Wir möchten die Denkmale wieder in den Lichtkegel der Öffentlichkeit bringen“, sagte Holger Thies von der ehrenamtlichen Organisation „DenkMalDran Sylt“. Und man wolle dafür kämpfen, „dass der Erhalt von Bau- und Denkmalkultur ein veritables Interesse des Gemeinwohls ist und nicht allein den touristischen Bildvermarktern und Einzelinteressen des Immobiliengewerbes überlassen wird“.

Nach Ansicht der Sylter Denkmalliebhaber hat der Gedanke des Denkmalschutzes einen schweren Stand - nicht nur aber auch auf der Insel Sylt. Für „Denkmale in Not“ gibt es auf der Insel den Angaben zufolge zahlreiche Beispiele. An vielen Orten könne man sehen, wie „die historische DNA der Sylter Kultur amputiert und mit zweifelhaften Verschönerungen versehen“ werde. Man wolle aber nicht nur auf Negativ-Beispiele hinweisen, sondern zugleich „denjenigen Eigentümern für ihre Fürsorge danken, die sich für den Erhalt der Denkmale eingesetzt haben und dies auch weiterhin tun“, sagte Thies.

Welche Rolle spielt das Land Schleswig-Holstein beim Denkmalschutz?

Thies und seine Mitstreiter sehen nicht nur die Eigentümer selbst, sondern auch das Land in der Pflicht: „Die Landesministerien und -Behörden müssen in den Denkmälern wieder ein gemeinsames Erbe sehen und sich gemeinsam verantwortlich fühlen.“

