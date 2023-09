﻿Tanker auf dem Weg nach Russland mit Sicherheitsmängeln in Kiel gestoppt

Kiel. Die Reise des Tankers „Arina 1“ nach Russland ist vorerst beendet. Ein Maschinenschaden führte zu Problemen bei der Einfahrt in die Schleuse Holtenau. Schlepper konnten eine Kollision mit dem Schleusentor verhindern. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 20 Jahre alte Tanker hatte zuvor Öl aus dem Schwarzen Meer zu einem Offshore-Ankerplatz im Mittelmeer transportiert und wollte nun schnell nach Ust-Luga, einem russischen Ölverladehafen an der Ostsee südwestlich von St. Petersburg. Dazu sollte der Nord-Ostsee-Kanal als Abkürzung genutzt werden. Doch das Vorhaben scheiterte. Nach der Kanalpassage kam es am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr beim Anlaufen der Südschleuse in Kiel-Holtenau zu einem Maschinenschaden. Beim routinemäßigen Wendemanöver unter der Holtenauer Hochbrücke ließ sich die Maschine nicht mehr wenden.

Daraufhin meldete die Verkehrszentrale Brunsbüttel den Vorfall der für die Schiffssicherheit zuständigen Berufsgenossenschaft Verkehr in Hamburg. Wie die Behörde auf Anfrage mitteilte, gingen in der Kieler Schleuse zwei Besichtiger an Bord des Tankers und führten eine sogenannte Hafenstaatkontrolle durch.

Tanker „Arina 1“: Letzte Kontrolle bereits mit Mängeln

Die dabei festgestellten Mängel konnten nicht kurzfristig in der Schleuse behoben werden. Deshalb wurde in Absprache mit dem Schiffsmakler ein Liegeplatz im Scheerhafen gewählt. Mit Schleppern wurde der 183 Meter lange und 32,2 Meter breite Tanker am Donnerstagnachmittag dorthin geschleppt, um die Schleusenkammer wieder für andere Schiffe freizumachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 20 Jahre alte „Arina 1“ ist im Pazifik-Inselstaat Palau registriert und gehört einer Firma aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. In den letzten Monaten war sie hauptsächlich mit dem Transport von russischem Öl beschäftigt.

Lesen Sie auch

Bei der letzten Hafenstaatkontrolle der „Arina 1“ im Mai in Piräus hatten die Inspektoren vier Mängel festgestellt. Beanstandet wurden damals Korrosionsschäden an Deck, die Sauberkeit im Maschinenraum, Probleme mit der Lüftungstechnik und die Beleuchtung in den Wohnbereichen. Ein Weiterfahrverbot in Piräus gab es aber noch nicht.

KN