﻿Tankrabatt-Ende: Benzinpreise und Dieselpreise in Kiel und Region heute

Kiel. Die Benzinpreise und Dieselpreise in Kiel und der Region sind nach dem Tankrabatt-Ende in die Höhe geschnellt. Pünktlich um Mitternacht, vom 31. August auf den 1. September 2022, schossen die Preise für Benzin und Diesel um mehrere Cent nach oben. Ein Liter Benzin oder Diesel kostete in Kiel und der Region in der Regel wieder deutlich mehr als zwei Euro.

Wie sind heute die Benzinpreise und Dieselpreise in Kiel und der Umgebung?

Der Benzinpreis für E10 an Tankstellen in Kiel und der Umgebung lag am Donnerstagmorgen bei einem Großteil der Tankstellen über zwei Euro. Am Mittwochmorgen hatte der E10-Spritpreis mitunter noch unter 1,90 Euro gelegen, zum Beispiel an der Shell-Tankstelle in Preetz. Der Benzinpreis am Donnerstag: 2,099 Euro. Ein Beispiel zur Benzinpreiserhöhung an Tankstellen in der Region Nahe: Am Mittwoch lag der Benzinpreis für Super bei 1,699 Euro, am Donnerstag bei 2,009 Euro. 1 Lieter Diesel kostete am Mittwoch mitunter weniger als zwei Euro. Am Donnerstag lag der Preis für Diesel bei vielen Tankstellen deutlich jenseits von zwei Euro. Der Dieselpreis an Tankstellen in Kiel lag am Mittwochvormittag im Schnitt bei 2,069 Euro pro Liter Diesel. Am Donnerstag erhöhte sich der Dieselpreis in Kiel auf 2,196 Euro. Der Benzinpreis für Super E10 in Kiel lag am Mittwoch laut clever-tanken.de in der Spitze bei 1,83 Euro, am Donnerstagvormittag im Schnitt bei 2,08 Euro.

Warum endet der Tankrabatt in Deutschland?

Mit dem Tankrabatt in Deutschland hatte die Bundesregierung die Energiesteuer für drei Monate auf das von der EU erlaubte Mindestmaß gesenkt, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine waren die Benzin- und Dieselpreise innerhalb weniger Tage in die Höhe geschnellt. Am 11. März kostete ein Liter Diesel im Schnitt 2,321 Euro – Rekord. Bei E10 wurde der Höchstwert mit 2,203 Euro pro Liter am 14. März erreicht. Rechnerisch könnte der Preis für Super E10 durch die Aufhebung nun um 35 Cent und für Diesel um 17 Cent steigen.

Tankrabatt endet. Was passiert?

Eine weitere Benzinpreiserhöhung nach dem 1. September ist nicht auszuschließen. Die Preise für Kraftstoffe gingen in den vergangenen zwei Wochen bereits deutlich in die Höhe. Zwar kauften Tankstellenbetreiber bis Mittwoch noch zum gesenkten Steuersatz ein und könnten Benzin und Diesel daher zunächst weiter günstiger abgeben. Nach Angaben verschiedener Unternehmensverbände handelt es sich aber um vergleichsweise kleine Kraftstoff-Mengen.

Bereits im März hatte das Kartellamt angekündigt, die Branche genauer unter die Lupe zu nehmen, vor allem mit Blick darauf, was zwischen Rohöleinkauf und Tankstellenverkauf passiert. Der ADAC begrüßt das ausdrücklich: „Da brauchen wir dringend mehr Transparenz“, sagte ein Experte des Automobilclubs.