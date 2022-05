Eine Frau betankt einen Pkw an der Tankstelle Bft Willer an der Gutenbergstraße in Kiel mit Super-Benzin, der Liter kostete am Nachmittag des 30. Mai 2022 2,189 Euro. Obwohl ab 1. Juni der Tankrabatt greift, ist an der Zapfsäule nicht sofort mit einer umfangreichen Erleichterung zu rechnen.

© Quelle: Thomas Eisenkrätzer