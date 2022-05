Lagerhalle in Pinneberg in Flammen – 250.000 Euro Sachschaden

In einer Lagerhalle in einem Gewerbekomplex in Pinneberg ist ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Montagmorgen stand bereits ein Drittel des Komplexes in Flammen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.