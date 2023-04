﻿Tanz in den Mai und Maibaum-Richten: Hier wird in der Region gefeiert

Am 30. April und 1. Mai

Wo in der Region um Kiel zum 1. Mai ein Maibaum aufgestellt wird und wo es einen Tanz in den Mai gibt, erfahren Sie hier in der Übersicht.

Zum 1. Mai gibt es in der Region um Kiel mancherorts einen Tanz in den Mai. Auch das Aufstellen eines Maibaums wird in einigen Orten gefeiert. Wo es 2023 Veranstaltungen rund um Maibaum und Tanz gibt, erfahren Sie hier in der Übersicht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket