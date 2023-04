﻿Tanz in den Mai und Maibaum-Richten: Hier wird in der Region gefeiert

Kiel. Der 1. Mai ist ein Feiertag – und wird mancherorts genutzt, um einen Tanz in den Mai zu veranstalten oder einen Maibaum aufzustellen. Auch in der Region um Kiel gibt es 2023 einige Veranstaltungen zum 1. Mai, mit Musik, Aktionen für Kinder, Essen und Trinken.

Auf welchen Dorfplätzen zum Maibaum-Richten geladen wird und wo man am 30. April in den Mai feiern kann, erfahren Sie hier.

Interaktive Karte: Hier wird rund um den 1. Mai gefeiert

Tanz in den Mai am 30. April 2023

Hier erfahren Sie, wo in der Region um Kiel am Sonntag, 30. April, in den Mai getanzt wird.

Tanz in den Mai in Bredenbek (Kieler Straße 18), ab 21 Uhr: Mit DJ Helly, Eintritt: fünf Euro.

Tanz in den Mai auf dem Sportplatz Heidmühlen, ab 19.30 Uhr: beim Sport- und Kulturheim des TuS Heidmühlen am Sportplatz.

Tanz um den Maibaum auf dem Sportplatz in Klein Rönnau , ab 19 Uhr: beim To’n Hus Rönnau am Sportplatz.

Tanz in den Mai im Bürgerhaus Kronshagen (Kopperpahler Allee 69), ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr): Eintritt frei, Veranstalter ist die SPD Kronshagen.

Tanz in den Mai der Freiwilligen Feuerwehr in Molfsee (Stuthagen 19), ab 20 Uhr: Die Karten für die Party im Feuerwehrgerätehaus sind im Vorverkauf bereits ausverkauft, einige Karten sollen aber an der Abendkasse verfügbar sein. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Tanz in den Mai auf der Festwiese in Struvenhütten (Deich), ab 21 Uhr: Tanz in den Mai/XXL-Zeltfete der Landjugend Struvenhütten.

Tanz in den Mai auf Gut Bossee in Westensee, ab 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr): Gefeiert wird im historischen Kuhstall des Guts, Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Maibaum-Aufstellen in der Region um Kiel

Hier erfahren Sie, wo in der Region um Kiel am Sonntag, 30. April, und Montag, 1. Mai, Maibäume aufgestellt oder Maifeiern angeboten werden.

Maibaumfest in Altenholz (Ostpreußenplatz ) am 1. Mai ab 11.30 Uhr: Auf dem Wochenmarkt-Platz am Ostpreußenplatz, mit Musik, Spielen, Essen, Glücksrad und manchem mehr.

Maibaum-Richten in Ascheberg (Langenrade 18 ) am 1. Mai um 11 Uhr: Unter anderem mit Livemusik, Hüpfburg und Grillstand.

Maifeier in Bornhöved (Berliner Platz) am 1. Mai ab 10.30 Uhr: Frühmorgens startet der „Maiwecken-Umzug“ des Musikzugs Sventana durch das Dorf bis zum Berliner Platz, wo der Maibaum aufgestellt wird. Bastelangebote, das „Spielmobil“ des DRK und einige Darbietungen bilden ein buntes Familienprogramm. Außerdem gibt es Grillspezialitäten, Getränke und natürlich auch Kaffee und Kuchen zu kleinen Preisen. Veranstalter ist der Bürgerverein Bornhöved mit der Feuerwehr, dem Musikzug Sventana und dem TSV Quellenhaupt.

Maibaum-Aufstellen in Glasau (Mühlenberg 1) am 1. Mai um 11 Uhr: Feier am Schützenhaus mit Volkskönigsschießen, Wurstschießen, Grillen, Kuchen und Fassbier. Veranstalter ist der Schützenbund Glasau-Sarau.

Maibaum-Richten auf der Gemeindewiese in Lammershagen, am 30. April um 19 Uhr: Unter dem Maibaum wird der neue Wehrführer der Gemeinde offiziell vereidigt.

Maifest in Melsdorf (Rotenhofer Weg 3) am 1. Mai um 11 Uhr: Ein Maibaum wird aufgestellt und es gibt viele Spielmöglichkeiten für Kinder. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Maibaum-Richten in Neumünster (Lindenstraße 1) am 30. April um 18 Uhr: Auf dem Schulrasen der Grundschule Wittorf, mit dem Chor „Einigkeit Wittorf“. Im Anschluss gibt es Bratwurst bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Maibaum-Aufstellen in Rieseby (Greensweg/Dorfstraße) am 30. April um 18 Uhr: Mit Musik der Drums and Pipes. Anschließend gemütliches Beisammensein im Feuerwehrgerätehaus mit Bewirtung des DRK Rieseby. Eine Hüpfburg für die Kinder steht bereit.

Maibaum-Aufstellen in Schieren (Westerrader Straße 3) am 30. April um 19.30 Uhr: am Feuerwehrhaus.

Maibaumfest in Schönberg (Fußgängerzone) am 1. Mai von 10.30 bis 15 Uhr: Unter anderem mit Live-Musik, Bastelangeboten und Kinderschminken sowie Essen und Trinken. Zudem öffnen viele Geschäfte in Schönberg ihre Türen. Parkplätze: Großraumparkplatz am Rathaus und Parkplatz am Markt. Eintritt frei.

Maifeier in Stein (Dorfring) am 1. Mai ab 11 Uhr: Vor Ort gibt es Essen und Getränke sowie Musik von Jean Be.

Maibaum-Aufstellen in Trappenkamp (Marktplatz) am 1. Mai um 10 Uhr: Das Maibaumaufstellen findet auf dem Marktplatz statt, danach folgt der Umzug mit dem Spielmannszug Traventhal durch Gablonzer, Erfurter und Hermannstädter Straße zum Waldschwimmbad, das um 11 Uhr eröffnet wird.

