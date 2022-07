Noch bis Ende August kann das 9-Euro-Ticket in Schleswig-Holstein genutzt werden. Ungeachtet dessen erhöht Nah.SH die Ticket-Preise für Bus und Bahn. Wie viel mehr für eine Fahrkarte gezahlt werden muss und wo die Preise stabil bleiben, erfahren Sie in unserem Preisvergleich der Bus- und Bahn-Tickets für die Region Kiel, Hamburg, Flensburg und Umland.

Kiel. Wer kein 9-Euro-Ticket nutzt, muss zum 1. August 2022 mehr für ein Ticket zum Fahren mit Bus und Bahn in Schleswig-Holstein bezahlen. Alle anderen trifft die Preiserhöhung für Nah.SH Tickets mit einer durchschnittlichen Steigerung um 1,93 Prozent wohl erst zum 1. September 2022. In Euro ausgedrückt heißt das: Einzelfahrt-Tickets in der zweiten Klasse werden je nach Entfernung um 20 bis 40 Cent teurer. Wir machen den Preisvergleich für Bus- und Bahn-Tickets in der Kiel-Region.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

René Reimers, Geschäftsführer vom Nahverkehrsanbieter Nah.SH, begründet die Anhebung der Ticketpreise mit gestiegenen Energiekosten: „Die Kosten der Verkehrsunternehmen explodieren infolge der stark steigenden Strom- und Dieselpreise. Einen Teil dieser Zusatzkosten müssen wir weitergegeben, damit Einschränkungen des Fahrplanangebotes vermieden werden können.“

Nah.SH wirbt laut Reimers deshalb auch mit dem Land Schleswig-Holstein beim Bund für eine dauerhafte Erhöhung der Regionalisierungsmittel, um die langfristige Finanzierbarkeit eines zukunftsfähigen Nahverkehrs sicherzustellen. Regionalisierungsmittel sind Gelder, die zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt werden.

Neuer Tarif der Nah.SH Tickets: Wie viel wird eine Fahrt kosten?

Ein Ticket für Bus und Bahn in Schleswig-Holstein kostet mehr vor allem für die Strecken:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kiel <-> Hamburg

Kiel <-> Flensburg

Kiel <-> Lübeck

Kiel <-> Rendsburg

Kiel <-> Eckernförde

Kiel <-> Neumünster

Hamburg <-> Lübeck

Hamburg <-> Neumünster

Was bedeutet das konkret für die Reisenden? Sie müssen künftig mehr für die Fahrkarte zahlen. Von Kiel nach Rendsburg, Eckernförde oder Neumünster mit der Bahn kostet es im neuen Nah.SH Tarif 9,30 Euro. 20 Cent mehr.

Eine Fahrt in der zweiten Klasse von Kiel nach Lübeck oder Flensburg kostet ab 1. August 2022 19,30 Euro. Vormals waren es 19 Euro. Also 30 Cent mehr. Im Schnitt ebenfalls 30 Cent mehr kosten die Tickets für Bahnfahrten von Hamburg nach Lübeck oder Neumünster.

Am deutlichsten ist die Steigerung der Nah.SH-Ticketpreise auf der Strecke von Kiel nach Hamburg. Bis zum 1. August 2022 kostete eine einfache Fahrkarte im Schleswig-Holstein-Tarif 23,40 Euro. Nach der Erhöhung betragen die Kosten für eine Karte für Bus und Bahn 23,80 Euro. 40 Cent mehr!

Nah.SH-Ticket-Preisvergleich für Bus- und Bahn alt-neu für Kiel und die Region finden Sie in unserer Tabelle:

Die Kosten für eine Nah.SH-Tageskarte, Nah.SH-Gruppenkarte oder Nah.SH-Einzelkarte befinden sich in der folgenden Auflistung, im aktuellen Preisvergleich für Bus- und Bahntickets im Nah.SH-Tarif.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo die Ticket-Preise für Bus und Bahn in Schleswig-Holstein stabil bleiben

Immerhin: Das Bus-Ticket in Kiel wird nicht teurer. Hier liegen die Fahrpreise weiterhin bei 2,40 Euro für eine Einzelfahrt, 7,20 Euro für eine Tageskarte und bei 11,90 Euro für eine Kleingruppenkarte (bis zu fünf Personen)

Nicht betroffen ist das 9-Euro-Ticket in Schleswig-Holstein: Es ist bis einschließlich August 2022 für neun Euro monatlich an den Ticketschaltern und in der Bahn-App erhältlich. Bei Abonnements wurde die Abbuchung laut Nah.SH auf neun Euro angepasst – "das gilt auch im August".

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neu im Schleswig-Holstein-Tarif von Nah.SH: die Region Flensburg/Schleswig

Doch nicht nur die Ticketpreise für Bus- und Bahnfahrten ändern sich zum 1. August 2022: Ab dem Datum gilt der Schleswig-Holstein-Tarif (SH-Tarif) auch in der Stadt Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg.

„Dadurch profitieren Kunden in der Region Flensburg/Schleswig vom landesweit einheitlichen Fahrkartensortiment für Bus und Bahn sowie einheitlichen Angebotsbedingungen“, teilt Nah.SH mit. So wird beispielsweise das Nah.SH-Abo mit rund 15 Prozent Rabatt gegenüber dem Kauf einer regulären Nah.SH-Monatskarte auch in der Region Flensburg/Schleswig erhältlich sein.