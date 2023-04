﻿Das bedeutet der Tarifabschluss für die Beschäftigten in Schleswig-Holstein

Kostenfrei bis 20:00 Uhr lesen

Tarifabschluss öffentlicher Dienst

Rund 86.000 Menschen in Schleswig-Holstein sollen von der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst profitieren.

Endlich gibt es Klarheit: Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, kann sich über eine Gehaltserhöhung freuen. Am Wochenende haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber auf einen Tarifabschluss geeinigt. Doch was bedeutet das konkret für die Beschäftigten in Schleswig-Holstein?