﻿Tarifeinigung öffentlicher Dienst: So teuer wird es für die Kommunen

Kiel. Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst bringt in Schleswig-Holstein viele Kommunen und ihre Einrichtungen in Bedrängnis. „Das ist der teuerste Abschluss aller Zeiten“, bilanziert der Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, Jan Jacobsen. Ärmere Städte und Gemeinden könnten wegen der höheren Personalkosten gezwungen sein, Gebühren anzuheben oder Leistungen zu kürzen.

Wie berichtet hatten sich Bund, Kommunen und Gewerkschaften am Wochenende auf höhere Tarife geeinigt, unter anderem Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro. Ab März 2024 soll es dann ein Lohnplus von mindestens 340 Euro geben. Für die unterschiedlichen Entgeltgruppen ergibt das laut der Gewerkschaft Verdi Tarifsteigerungen zwischen elf und 16,9 Prozent.

Tarifeinigung kostet Schleswig-Holstein bis Ende 2024 rund 600 Millionen Euro

Von dem Kompromiss profitieren auch rund 86 000 Beschäftigte in Schleswig-Holstein. „Der Abschluss kostet die mehr als 1000 Städte, Gemeinden und Kreise bis Ende 2024 insgesamt etwa 600 Millionen Euro“, kalkuliert Jacobsen. Ab 2025 betrage die Mehrbelastung jährlich rund 500 Millionen Euro. Welche Kommune es wie hart trifft, steht noch nicht überall fest. Der Tarifabschluss mit Sonderzahlungen sei deutlich komplexer als in den Vorjahren, heißt es aus Neumünster.

Kiel hat schneller gerechnet. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) beziffert die Mehrausgaben fürs Personal (4800 Stellen) 2023 auf 11,1 Millionen und 2024 auf 22,7 Millionen Euro: „Für die Verwaltung ist der Tarifabschluss mit höheren Kosten verbunden, aber gleichzeitig bekommen wir durch die Inflation an einigen Stellen mehr Einnahmen, auch die Gewerbesteuer steigt.“ Auch sonst verteidigt Kämpfer den Abschluss: „Vor allem für jene Menschen, die im öffentlichen Dienst in einer geringen Eingruppierung arbeiten, musste wegen der Inflation und hoher Energiepreise dringend etwas getan werden.“

Wegen höherer Personalausgaben: Bad Segeberg will Nachtragshaushalt vorlegen

Kämpfer lässt zugleich offen, wie er ein absehbares Defizit in der Stadtkasse decken will. Anders Segebergs Bürgermeister Toni Köppen: Der parteilose Verwaltungschef hatte einen „halb so teuren“ Tarifabschluss erwartet und will auch wegen der nun deutlich höheren Personalausgaben im Herbst einen Nachtragshaushalt vorlegen.

Für die Kommunen könnte es sogar noch dicker kommen, weil der Abschluss eine Signalwirkung für die im Herbst anstehenden Verhandlungen über den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TVL) hat. Das Ergebnis gilt nicht nur für die rund 26 000 Angestellten des Landes, sondern auch für die etwa 47 000 Beamten des Landes.

„Ich gehe davon aus, dass die TVL-Verhandlungen im Herbst ähnlich herausfordernd werden“, erklärt Finanzministerin Monika Heinold. Die Grünen-Politikerin wird mitverhandeln und für einen moderaten Abschluss streiten. Grund: Die Ministerin plant mit einem Tarifplus von lediglich acht Prozent bis Ende 2025.