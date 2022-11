﻿Lautstarker Protest der Metaller in Schleswig-Holstein

Acht Prozent mehr Lohn fordern die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie – dafür sind auch in Schleswig-Holstein am Mittwoch Tausende auf die Straße gegangen. Nun droht der nächste Schritt im Arbeitskampf.

Zum „Küstenaktionstag“ der IG Metall kamen in Kiel zunächst rund 1500 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Kiel zusammen. Während des Demo-Zuges durch die Stadt wuchs die Menge laut Polizeiangaben auf etwa 2500 Menschen an.

Kiel. Kurz vor den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie am Donnerstag haben auch etliche Beschäftigte aus Schleswig-Holstein lautstark ihrem Ärger Luft gemacht. Sie halten das Angebot der Arbeitgeber für viel zu dürftig und gingen am Mittwoch zum wiederholten Mal auf die Straße. Zum Warnstreik mit Demo in Kiel kamen mehrere Tausend Menschen – als Warnung vor dem nächsten Schritt im Arbeitskampf.

Dazu wäre auch Jan Hagelstein bereit. Der 23-jährige Kieler machte an seinem Beispiel deutlich, was steigende Energie- und Lebensmittelkosten für Auszubildende und andere Beschäftigte in unteren Lohngruppen bedeuten. Hagelstein lernt Zerspanungsmechaniker im dritten Ausbildungsjahr bei GKN Driveline in Kiel, einem Zulieferer der Automobilindustrie. „Mit Kindergeld stehen mir 1100 Euro netto im Monat zur Verfügung“, berichtete er.

„Die acht Prozent müssen auch für Azubis gelten“

„Nach allen Abzügen bleiben davon 220 Euro übrig“, so Hagelstein. Dabei lebe er schon in einer Wohngemeinschaft, sodass nur 300 Euro Miete anfielen. „Jetzt haben mein Mitbewohner und ich die Sorge, dass Strom- und Gasanbieter die Abschläge erhöhen.“ Dann könne es sehr schnell eng werden. Deshalb kämpfe er dafür, dass die Gruppe der Lehrlinge unbedingt Teil der Verhandlungen bleibe. „Die acht Prozent müssen auch für Azubis gelten“, machte Hagelstein deutlich.

Für diesen Lohnzuwachs gingen am Mittwoch laut Polizeiangaben bis zu 2500 Beschäftigte in Kiel auf die Straße. Auch in Flensburg, Rendsburg, Lübeck und Itzehoe hatte die IG Metall Kundgebungen organisiert. Der Warnstreik wurde von Mechanikern und Elektronikern bis hin zu Ingenieuren getragen. Die IG Metall Küste verhandelt für rund 130 000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, dem nordwestlichen Niedersachsen und Bremen.

Dabei sind die Zeichen der Zeit nicht nur im unteren Lohnbereich zu spüren. „Auch bei mir macht sich die Teuerung eklatant bemerkbar“, sagte etwa Kersten Prophet, Schiffbauingenieur bei der Werft TKMS. „Gleichzeitig passiert auf der Einnahmeseite nichts.“ Prophet, der seit 35 Jahren im Unternehmen ist, habe durchaus Verständnis für die Arbeitgeberseite, denn schließlich seien auch die Preise etwa für Stahl gestiegen. Aber: „Die letzte tabellenwirksame Lohnerhöhung hatten wir 2018. Das heißt, dass wir seit Jahren nicht an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben – das ist inakzeptabel.“

Warnstreik: IG Metall organisierte Sternmarsch in Kiel

Die Belegschaft habe bereits während der Corona-Pandemie freiwillig verzichtet, das sei auch richtig so gewesen. "Jetzt sind aber Aufträge vorhanden." Deshalb hält der 61-Jährige es auch für legitim, die von den Arbeitgebern angebotene Einmalzahlung von 3000 Euro auf 30 Monate abzulehnen. Wenn gleichzeitig das Weihnachtsgeld infrage gestellt werde, entspreche das einer Nullrunde. Dabei wäre es aus seiner Sicht ohne die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs vermutlich nicht zu dem Tarifkonflikt gekommen.

Sein Kollege André Wallner brachte es auf den Punkt: „Inflation geht alle an“, so der Qualitätsingenieur bei TKMS. So müssten sich die Arbeitgeber nicht über den Gegenwind aus den Belegschaften wundern, rief auch Dominique Lembke von der IG Metall den Streikenden etlicher Betriebe aus Kiel und dem Umland zu, die sich zunächst per Sternmarsch am Hauptbahnhof trafen und im Anschluss weiter durch die Stadt zum Wilhelmplatz zogen. „Wenn alles teurer wird, dann auch wir“, so der Tarifsekretär im IG-Metall-Bezirk Küste unter lautstarker Zustimmung.

24-Stunden-Streik in Metall- und Elektroindustrie Schleswig-Holsteins droht

Die Gewerkschaft bemängelt vor allem, dass der Tarifpartner Nordmetall auch nach der vierten Verhandlungsrunde noch nicht auf die Acht-Prozent-Forderung eingegangen sei. „Wir werden über vier Monate hingehalten, deshalb bekommen die Arbeitgeber nun das, was sie verdient haben“, so Stephanie Schmoliner, erste Bevollmächtige der IG Metall Kiel-Neumünster. Marvin Schäfer, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei TKMS, wurde mit Blick auf die Verhandlungen am Donnerstag deutlicher.

„Das heute ist die letzte Warnung, jetzt sind die Arbeitgeber gefragt. Wir bei TKMS mit mehr als 3000 Beschäftigten brauchen nur einen Knopfdruck.“ Je nachdem, wie weit sich die Gegenseite bewege, könne es – wie bereits 2018 – zu einem 24-Stunden-Streik oder zum unbefristeten Streik kommen, so Schäfer. „Küstenweit streikbereit“, skandierte die Menge daraufhin.