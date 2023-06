﻿Tarifplus nur in Raten? Daniel Günther düpiert Beamte

Kiel. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den mehr als 50 000 Beamten des Landes und der Kommunen in Schleswig-Holstein einen neuen Tiefschlag versetzt. Auf dem Gewerkschaftstag des Landes-Beamtenbundes in Kiel schloss Günther nicht aus, dass die im Herbst auszuhandelnde Gehaltserhöhung für die Angestellten verspätet auf die Beamten übertragen wird. „Darüber wird gegebenenfalls zu reden sein“, sagte der Regierungschef.

Land könnte sich Einmalzahlung nicht leisten

Darum geht es: Im Herbst starten die Verhandlungen (TV-L) für die Tarifbeschäftigten der Länder. Erwartet wird ein saftiges Gehaltsplus, das ab 1. Oktober fällig werden könnte. Dafür hat das Land im laufenden Haushalt Vorsorge getroffen. Der Haken: Der Tarifabschluss könnte neben einer prozentualen Erhöhung auch eine noch 2023 fällige Einmalzahlung von etwa 3000 Euro enthalten. Diese Summe müsste das Land nicht nur an die rund 26 000 Angestellten überweisen, sondern bei einer zeitgleichen Übertragung auch an 46 500 Landesbeamte. Der Abschluss würde das Land damit auf einen Schlag knapp 220 Millionen Euro kosten und damit jeden Haushalt sprengen.

Auch vor diesem Hintergrund versprach Günther auf dem Gewerkschaftstag nur, dass die Regierung ein absehbares Tarifergebnis „wirkungsgleich“ auf die Beamten übertrage. Das heißt, die Beamten erhalten letztlich dasselbe Gehaltsplus wie die Angestellten, das aber möglicherweise erst in mehreren Schritten. „Das wäre ein erneuter Affront gegenüber den Beamten“, sagte der Landesvorsitzende des Beamtenbundes, Kai Tellkamp, der in Kiel ohne Gegenstimme in seinem Amt bestätigt wurde. Es könne nicht sein, dass die Beamtinnen und Beamten die schlechte Finanzpolitik der vergangenen Regierungen ausbaden müssten.

SPD und SSW auf der Barrikade

Empört reagierten auch Vertreter der Opposition über Günthers Ankündigung. „Ich habe das schockiert zur Kenntnis genommen“, sagte SSW-Fraktionschef Lars Harms. Die Regierung müsse eine zeit- und wirkungsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses für die Beamten möglich machen. „Sonst fahren wir den Öffentlichen Dienst vor die Wand“, warnte auch Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD).

Auf dem Gewerkschaftstag kam Günther den Beamten auch in den bekannten Streitfragen kaum entgegen. Beispiel Weihnachtsgeld: Der Regierungschef machte keine Zugeständnisse, zeigte sich aber zuversichtlich, dass man sich nach dem anstehenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Teilstreichung des Weihnachtsgeldes für A7-Beamte auf eine Lösung einigen werde. Eine Verkürzung der 41-Stunde-Woche für Beamte lehnte Günther auch deshalb rundweg ab, weil bereits heute Fachkräfte fehlen.

Erste Rotstift-Runde am Montag

Am Rand der Veranstaltung ließ Günther keinen Zweifel daran, wie ernst die finanzielle Lage des Landes ist. „Wir haben im Haushalt 2024 eine Deckungslücke von 500 Millionen Euro.“ Es werde nicht einfach, diese Lücke zu schließen. Den ersten Versuch will das Kabinett bereits am Montag unternehmen. Im August ist dann eine große Kürzungsklausur geplant.

