﻿Schleswig-Holstein vor teurer Tarifrunde: Beamtenbund fordert mehr Geld

Der Beamtenbund fordert eine satte Gehaltserhöhung für die Angestellten und Arbeiter in Schleswig-Holstein und auch die Übertragung auf die Besoldung für Beamte in SH. Finanzministerin Heinold zeigt Verständnis für eine Besoldungserhöhung, kann aber allenfalls einen moderaten Tarifabschluss zahlen.

Kiel. Der Beamtenbund hat mit Blick auf die anstehende Tarifrunde und der Forderung für mehr Geld für die Landesbediensteten in Schleswig-Holstein einen ersten Pflock eingeschlagen. Eine Gehaltserhöhung für Angestellte und Arbeiter in Schleswig-Holstein und ein zeitgleicher Übertrag auf die Besoldung für Beamte in SH: „Wir erwarten, dass die Beschäftigten der Länder mindestens ein so großes Gehaltsplus bekommen wie ihre Kollegen von Bund und Kommunen“, sagte Landes-Verbandschef Kai Tellkamp unserer Redaktion. Finanzministerin Monika Heinold (Die Grünen) wies nach der Forderung zur Besoldungserhöhung in SH auf die angespannte Haushaltslage in vielen Bundesländern hin.