Die kommende Tariftreuepflicht in der Altenpflege verursacht großen Druck auf die Betroffenen. Das ist nicht zu verantworten, denn viele Pflegebedürftige sind ohnehin schon labil, meint Schleswig-Holstein-Korrespondent Tilmann Post.

Kiel. Wer derzeit mit jemandem spricht, der mit der Altenpflege zu tun hat, stellt schnell fest, dass sich in der gesamten Branche Unsicherheit breitmacht. Egal, ob es sich um Pflegebedürftige, Angehörige oder Pflegekräfte handelt – alle spüren den Druck, der sich durch die Tariftreuepflicht aufbaut.

Und das nicht nur, weil die Zeit bis zum Eintreten des Gesetzes am 1. September knapp wird und noch immer keine Lösung in Sicht ist. In den Augen von Politikern und Bürokraten von Pflegekassen mag das ungerechtfertigt erscheinen. Wer zu wenig Geld hat, um die nötige Hilfe zu erhalten, kann ja einfach „Hilfe zur Pflege“ als Sozialleistung beantragen – so scheint sich deren Gelassenheit angesichts des nahenden Stichtags zu erklären.