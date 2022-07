Altenpflegedienste in Schleswig-Holstein erwarten Insolvenzen, wenn die Tariftreuepflicht im September dieses Jahres in Kraft tritt. Dann müssen Pflegekräfte besser entlohnt werden. Dafür fehle die Gegenfinanzierung, warnt die neue „Interessengemeinschaft ambulante Pflege“ – und macht Druck mit einer Petition.

Kiel. Die für September erwarteten enormen Kostensteigerungen in der Altenpflege alarmieren die ambulanten Pflegedienste in Schleswig-Holstein. Sie befürchten Insolvenzen von Betrieben und dadurch Versorgungsengpässe. „Pflege wird zum Luxusgut“, warnt die neu gegründete Interessengemeinschaft ambulante Pflege (IGaP).

Grund ist die gesetzliche Tariftreuepflicht für Beschäftigte in der Altenpflege. Sie tritt in nicht einmal zwei Monaten in Kraft. Die meisten Pflegekräfte erhalten dann mehr Geld – bis zu 30 Prozent zusätzlich können das sein. Da die Beiträge der Pflegekassen jedoch gleich bleiben, kommen die Mehrkosten auf die Pflegebedürftigen zu. Ihre Eigenanteile steigern sich dadurch enorm. Das kann mehrere Hundert Euro monatlich ausmachen.