Tariftreue: Pflegedienste demonstrieren in Kiel

Autofahrer müssen sich auf stockenden Verkehr in Kiel einstellen: Die Interessengemeinschaft ambulante Pflege Schleswig-Holstein ruft zur Demo gegen die Auswirkungen der Tariftreuepflicht auf. Dazu gibt es am Donnerstag, 24. November, einen Autokorso. Ziel ist das Landeshaus.

Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste hatten bereits im September in Kiel per Autokorso demonstriert. Nun gibt es eine Neuauflage.

Kiel. Die Pflegedienste in Schleswig-Holstein lassen nicht locker: „Wir geben uns mit der Umsetzung der Tariftreue immer noch nicht zufrieden“, teilt die Interessengemeinschaft ambulante Pflege (IGaP) mit und kündigt eine weitere Demonstration in Kiel an. Ein Autokorso mit bis zu 100 Fahrzeugen verschiedener Pflegedienste führt am Donnerstag, 24. November, ab 13 Uhr durch die Landeshauptstadt bis vor das Landeshaus.

Hintergrund ist die seit September geltende Tariftreuepflicht in der Pflegebranche. Damit wird das Personal besser bezahlt. Die Dienste bemängeln jedoch, dass die Kosten dafür auf die Patienten abgewälzt werden und von denen meist nicht zu finanzieren sind.

Tariftreue: Pflegedienste demonstrieren per Autokorso in Kiel

Sie fordern einen höheren Ausgleich durch die Pflegekassen. „Wir stellen bereits fest, dass Patienten Leistungen reduzieren“, sagt Hannah Soltau von der IGaP. Dadurch leide deren Pflegezustand.

Bei der Demo am Donnerstag werden die Autos Soltau zufolge im Schritttempo unterwegs sein. „Das wird den Verkehr in der Stadt teilweise lahmlegen“, sagt sie. Startpunkt ist der Gaardener Ring nahe dem Jobcenter.

Die Route führt die Demonstranten –

wie bei der jüngsten Aktion im September

– im Anschluss über Werftstraße, Gablenzbrücke, Sophienblatt, Andreas-Gayk-Straße, Kaistraße auf den Düsternbrooker Weg.

Der Abschnitt vor dem Landeshaus wird zwischen 14 und 15 Uhr für die Demo gesperrt. Während der Abschlusskundgebung sollen auch Politiker zu Wort kommen. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) und Birte Pauls (SPD) sind bereits angekündigt. Die IGaP empfiehlt allen, die ohne Auto teilnehmen wollen, um 13.45 Uhr zum Landeshaus zu kommen.