Tariftreuegesetz und die Folgen: Wenn Pflege nicht mehr leistbar ist

Weil die Krankenkasse nicht mehr die Kosten für die Pflege übernehmen will: Der schwerstbehinderte Student Linus Ohme muss seine Wohngruppe in Kiel-Wik verlassen und zurück zu seinen Eltern nach Lübeck.

für faire Löhne haben Pflegekräfte lange gekämpft. Doch jetzt, wo das Tariftreuegesetz greift, zeigt sich eine Facette, vor der Pflegekräfte, -dienste und -verbände lange gewarnt haben: Weil die Personalkosten steigen und noch längst nicht alle Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Kostenübernahme abgeschlossen sind, stehen manche Patienten nun ohne Pflegedienst da. Mein Kollege Dennis Betzholz schildert am Beispiel des schwerstbehinderten Linus Oehme, wo das System hakt und warum manchmal ein Anruf bei der Krankenkasse Bewegung in die Angelegenheit bringt.

Zündstoff liefert auch die dauerhafte Sperrung des Sophienblatts in Kiel. In der Ratsversammlung musste Tiefbauamtsleiter Peter Bender harsche Kritik über sich ergehen lassen. Und auch CDU-Politiker aus dem Kieler Landtag schießen gegen die Verkehrspolitik und das Baustellenmanagement der Landeshauptstadt. Michael Kluth fasst die Debatte um die autofreie Verkehrsachse am Hauptbahnhof für Sie zusammen.

Werfen wir noch einen Blick auf heute Abend: Dem THW Kiel steht um 19.05 Uhr ein schweres Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig bevor. Die Sachsen verloren ihr erstes Bundesliga-Spiel in Hannover zwar mit 22:25, hatten in Sime Ivic aber einen herausragenden Torschützen. Die Devise von THW-Coach Filip Jicha lautet deshalb: „Um an die Punkte zu kommen, müssen wir am Mittwoch alles reinhauen.“ Wenn Sie wissen wollen, wie die Partie endet - dann verfolgen Sie doch unseren Liveticker!

Weitere Nachrichten des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Gewinnspiel

Bild des Tages

Nicht nur spannend für Handwerker: Auf dem Außengelände der Nordbau können unter anderem hydraulische Abbruchzangen besichtigt werden. © Quelle: Markus Scholz/dpa

Die 67. Nordbau-Messe in Neumünster ist gestartet: Bis Sonntag dreht sich in den Holstenhallen alles rund um Hoch- und Tiefbau, Baugeräte und Baumaschinen, Kommunaltechnik, Baustoffe, Bauelemente und Energietechnik. Ein besonderer Fokus liegt auf der Beratung von privaten Bauherren und Eigenheimbesitzern zu energetischen Fragen. Wie die Eröffnung lief, lesen Sie hier:

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

