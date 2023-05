Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel ohne Annäherung

Bad Segeberg (dpa). Die Gewerkschaft Verdi hat für die mehr als 70.000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel in Schleswig-Holstein und Mecklenburg eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent gefordert. Sie soll mindestens 400 Euro betragen. Die Arbeitgeber haben in der ersten Verhandlungsrunde in Bad Segeberg am Donnerstag eine Erhöhung in zwei Stufen um insgesamt 6,1 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten, wie der AGA Unternehmensverband mitteilte. Zusätzlich boten die Arbeitgeber eine Inflationsausgleichsprämie von 1400 Euro an - je 700 Euro 2023 und 2024.

Nach Angaben der Gewerkschaft gab es in der ersten Runde keine Annäherung. Für Auszubildende fordert Verdi 250 Euro mehr. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll nur zwölf Monate betragen. «Die Beschäftigten im Großhandel leisten jeden Tag hervorragende Arbeit und haben den Arbeitgebern in den vergangenen Jahren und Monaten Rekordgewinne beschert», sagte Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach.

Die Arbeitgeber boten eine Erhöhung um vier Prozent im Dezember und um weitere 2,1 Prozent im Dezember 2024 an. «Wir bewegen uns damit schon jetzt auf einem historisch hohen Level», sagte der AGA-Verhandlungsführer für Schleswig-Holstein Michael Fink. Der für Mecklenburg-Vorpommern zuständige Volker Hepke bezeichnete die Gewerkschaftsforderung als «jenseits von Gut und Böse».

Die Verhandlungen sollen am 15. Juni weitergehen.