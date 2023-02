﻿TC Schirnaus Damen 40 Nordmeister nach Tennis-Thriller

15 Spielerinnen hatten die Tennisdamen 40 des TC an der Schirnau für die Hallensaison gemeldet. Trotzdem wurde es personell knapp. Davon ließ sich das Kaltenkirchener Team aber nicht aufhalten. Ein Remis in Schenefeld reichte zum Gewinn des Regionalliga-Titels.

Kaltenkirchen. Christin Julia Vogel kann sich nicht erinnern, solch ein spannendes Saisonfinale schon einmal erlebt zu haben. „Es war ja in all den Jahren manchmal knapp, aber dass sich die Meisterschaft mit dem letzten Ball im Doppel entscheidet, ist ein Novum“, sagte die Mannschaftsführerin der Tennisdamen 40 vom TC an der Schirnau. Die Kaltenkirchenerinnen retteten ein 3:3 beim Schenefelder TC. Der eine Punkt reichte, um den Titel in der Regionalliga zu gewinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war das Happy-End einer Saison, in der die Schirnauerinnen riesige Personalprobleme hatten. „Wir haben 15 Spielerinnen auf der Mannschaftsliste. Trotzdem hatten wir Schwierigkeiten, jeden Spieltag vier spielfähige Akteurinnen in die Halle zu bekommen. So viele Kranke, so viele Verletzte“, denkt Christin Julia Vogel mit Grauen an die Planung vor den Matches zurück.

TC Schirnau mit ständigen Personalproblemen

Einmal musste Olga Shaposhnikova, dann Tanja Braun trotz Schulterschmerzen spielen. Auch beim abschließenden Spiel in Schenefeld blieb der TCS nicht verschont. Kurz vor dem Match sagte die erkrankte Tanja Wollgast ab. Für sie sprang Corinna Kaiser von den zweiten Damen ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Tanja sollte an Position zwei spielen, nun mussten Kirsten Bohn und Susan Göttsch eine Position aufrücken und gegen stärkere Gegnerinnen spielen“, erklärte Vogel die Problematik. Sie selbst gewann das Spitzeneinzel deutlich, Bohn holte mit 6:1, 2:6 und 10:8 den zweiten Punkt. Göttsch und Kaiser verloren ihre Einzel.

Alles hing am Schirnauer Doppel Vogel/Kaiser

Ein Sieg in den beiden Doppeln musste her, sonst wäre der Osnabrücker TC in der Tabelle an den Schleswig-Holsteinerinnen vorbeigezogen. Weil Bohn/Göttsch ihr Spiel abgaben, wurde es immer enger für die Kaltenkirchenerinnen. Das Duo Vogel/Kaiser hatte es auf dem Schläger, das Team zum Meister zu machen. „Das war mega spannend“, schaute Christin Julia Vogel auf das Match zurück.

Einem 4:6 im ersten Satz ließ das TCS-Doppel ein 6:4 folgen. Im Match-Tiebreak führten Vogel und Kaiser schon mit 9:3, sahen wie die sicheren Siegerinnen aus. Aber Bianca Arwers und Tatjana Suhrbier holten auf – bis ein Volley der Schenefelderinnen im Netz landete. Vogel/Kaiser hatten mit 10:6 gewonnen, der Titel ging nach Kaltenkirchen.

Nordmeister Schirnau sucht Spielerinnen

„Danach war die Freude natürlich riesengroß“, erzählte Christin Julia Vogel. Aber nach dem Match ist vor dem nächsten Match. Bald „droht“ die Freiluftsaison. „Da müssen wir in der Regionalliga sechs Spielerinnen aufstellen. Ich weiß nicht, wie wir das mit unserem Verletztenstand hinbekommen sollen. Wir brauchen dringend Verstärkungen“, schaut Christin Julia Vogel voraus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alternativ hatte sie sich nach einer Liga umgeschaut, in der die Schirnauerinnen zu viert spielen können. „Aber dann hätten wir zwei Ligen tiefer in der Landesliga antreten müssen. Und das hätte weder unseren Spielerinnen noch den Gegnerinnen Spaß gemacht“, erklärte die Kapitänin, warum doch für die Regionalliga gemeldet wird.