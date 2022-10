﻿Sexualkunde: Wie kann moderner Aufklärungsunterricht an Schleswig-Holsteins Schulen aussehen?

Wie sieht ein guter Sexualkundeunterricht aus? An den Schulen in Schleswig-Holstein fühlen sich immer mehr Lehrerinnen und Lehrer überfordert. Analsex, Pornografie, sexualisierte Gewalt – wie sollen solche Themen behandelt werden? Eine Wissenschaftlerin aus Flensburg hat Antworten.

Verhütung, Sexualität, Transgeschlechtlichkeit, Pornografie: Der Sexualkunde-Unterricht an Schulen überfordert viele Lehrer. Die Flensburger Psychologin Johanna Degen will mit dem Onlinekurs „Teach Love“ die Lehrkräfte auf den neuesten Stand der Forschung bringen.

Flensburg. Durch das Internet kommen Kinder und Jugendliche viel eher mit Pornografie, Sexualität und auch sexualisierter Gewalt in Kontakt. Das Fatale daran: Sie denken, so ist die Wirklichkeit. In der Schule fühlen sich Lehrkräfte im Sexualkundeunterricht immer häufiger überfordert und alleingelassen. Oft stehen sie den Fragen der Schüler hilflos gegenüber. Da kommt die Flensburger Wissenschaftlerin Dr. Johanna Degen (36) gerade recht. Sie ist Sozialpsychologin, Paartherapeutin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität in Flensburg. Zusammen mit Experten und Therapeuten hat sie den Onlinekurs „Teach Love“ entwickelt – ein Seminar über modernen Aufklärungsunterricht. Ein Gespräch über Pornos, peinliche Fragen und zeitgemäßen Unterricht.

Frau Degen, reden Sie eigentlich den ganzen Tag über Sex?

Johanna Degen: Nein, ich rede und schreibe den ganzen Tag über Beziehungen. Über diejenigen, die wir uns wünschen, die, die nicht funktionieren und die, die wir haben, die uns aber nicht guttun, wie parasoziale Beziehungen, zwischen Follower und Influencer. Aber vor allem über das, was dies für uns bedeutet. Sex spielt dabei eine Rolle, aber keine tragende.

Sexualerziehung: Die Lehrkräfte an den Schulen in Deutschland sind in Not

Sie haben die Sexualerziehung an deutschen Schulen unter die Lupe genommen. Haben Weiterbildungen und Materialien analysiert und mit vielen Lehrern gesprochen. Wie ist die Lage?

Die Lehrerinnen und Lehrer sind in Not, wenig oder gar nicht ausgebildet. Die Weiterbildungen, die es gibt, sind mitunter sehr gut, aber dann oftmals kurz und spezifisch auf ein Thema ausgerichtet. Mitunter sind Angebote in der Sexualpädagogik aber auch veraltet, weitab vom Puls der Zeit oder peinlich.

Sexualkundeunterricht an Schulen steht vor neuen Herausforderungen. Die Psychologin Johanna Degen aus Flensburg will mit dem Online-Format „Teach Love" die Lehrerinnen und Lehrer auf den neuesten Stand der Forschung bringen. © Quelle: Kath Konopka

Wo liegt das Problem?

Das Problem ist bei den wenig gelungenen Angeboten, dass die Lösungen oberflächlich sind, Homophobie wird dann mit Antihomophobie begegnet, Bodyshaming mit Bodypositivity. Es bedarf aber Positiventwürfen, nicht Verneinung und Ideologie.

Expertin Johanna Degen: „Sexuelle Bildung wird auf das Biologische reduziert oder vermieden“

Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, kann ich mich überhaupt nicht an den Sexualkundeunterricht erinnern.

Das ist ganz typisch. Aufgrund des Drucks und wenig Werkzeugen wird sexuelle Bildung auf das Biologische reduziert oder ganz vermieden. Das liegt aber nicht an fehlendem Interesse oder Motivation, die Lehrerinnen und Lehrer wollen es gut machen!

Wie haben Sie damals als junge Schülerin den Sexualkundeunterricht erlebt?

Ich weiß nur noch, dass mir erklärt wurde, der Muskel im Penis sei für die Erektion verantwortlich. Tja.

Was läuft an unseren Schulen in Sachen Sexualkundeunterricht falsch?

Neben Lehrerinnen und Lehrern, die sich mitunter unwohl fühlen, der Vermeidung des Themas und Abwehrstrategien – wie dem Verbot, Fragen zu stellen – oder unangenehme Stimmung, wenn Grenzen überschritten werden und darauf keine gelungene kommunikative Strategie folgt, ist oftmals auch das Material veraltet oder ideologisch eingefärbt. Die Lehrerinnen und Lehrer, die das Thema mit Freude unterrichten, müssen dann oftmals die ganze Schule bedienen, oder es werden Drittanbieter für wenige Tage eingeladen.

„Teach Love“: Wissenschaftlerin aus Flensburg entwickelt Seminar über modernen Aufklärungsunterricht

Ein Fehler des Systems? Laut einer Studie der Hochschule Merseburg und der Uni Leipzig werden angehende Lehrerinnen und Lehrer so gut wie gar nicht auf sexuelle Bildung vorbereitet.

So ist es, und das liegt nicht am Interesse der Studierenden, wir werden förmlich überrannt. Manchmal liegt es auch nicht am fehlenden Angebot, sondern an der Art des Angebots. Wenn schon die Webseiten der Anbieter alt und langweilig aussehen, die vermittelnden Personen von jungen Menschen nicht als glaubwürdig eingestuft werden, dann zeigt sich, dass keine Vermittlung zustande kommt. Das ist aber im aktuellen Diskurs kaum sagbar.

Johanna Degen: „Sex ist nicht gut, nur weil wir wissen, wo die Klitoris sitzt“

Wie würde ein zeitgemäßer Unterricht in Sexualkunde in Ihren Augen aussehen?

Fröhlich, kompetent, unbeleidigt, nicht wertend, aber auch abwartend, unaufgeregt und vor allem klug. Oftmals wird in alten Narrativen unterrichtet. Die Jugendlichen kennen aber die meisten Organe und Kondome. Sex ist nicht gut, nur weil wir wissen, wo die Klitoris sitzt. Wir müssen auch derzeit nicht liberalisieren. Jugendliche sind offen, kennen sich oft aus. Die Herausforderungen sind eher ambivalente Diskurse, Kontakt zum eigenen Körper und zu entscheiden, was man will, wenn alles geht, sowie Gesundheit in ungesunden Beziehungen und Pornokompetenz.

Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Muss ein Lehrer da durch?

Mit Vorteil ja, das kann auch Freude machen und bringt eigentlich jeden weiter. Beziehungen bewegen uns doch alle. Bei uns geht es nicht platt um Sex und Mechanik, sondern um alles, was uns derzeit umtreibt und um Beziehungskompetenz. Damit es nicht unangenehm wird, ist der Kurs auch online zu absolvieren, dann muss man mit niemandem im Redekreis sitzen oder über Intimes sprechen. Das ist ja auch eine Typfrage.

Wie hilft dabei Ihr Online-Seminar „Teach Love“?

Wir bieten nicht-ideologische, psychologisch fundierte Weiterbildung, bei der wir uns um alle Diskurse kümmern, wir reden gerade über das Schwierige, und es geht um eine begründete Ausarbeitung der eigenen Position, nicht unserer Position. Bei uns gibt es Input aus der Wissenschaft, Reflexion und Transfer zur Praxis. Wir bieten Schutz, zum Beispiel durch Zertifikate und Handouts. Wer dann mit einem wütenden Elternteil konfrontiert wird, kann auf uns verweisen. Wir stellen uns vor die Lehrerinnen und Lehrer und fangen das sehr gerne konfliktlösend ab. Außerdem haben wir eine Community mit Events und Supervision.

Sexualkunde muss laut Vorgaben an den Schulen fächerübergreifend unterrichtet werden

Hätten Sie zum Schluss noch einen Tipp, wie man als Lehrkraft auf so persönliche Fragen wie „Hatten Sie schon mal einen flotten Dreier?“ reagieren soll?

Locker bleiben, validieren und aufs Thema umlenken: Ja, das ist spannend, oder? Wieso ist das eigentlich spannend? Let’s talk about it. Dann geht es los mit Fantasien, Pornoskripten, Normen, Exploration und Stigma. Das ist auch eine Chance, da kann man sich noch einmal ganz anders kennenlernen.