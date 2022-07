„Team Schleswig-Holstein“: Wie das Land aussichtsreiche E-Sportler fördert

Kiel. Es ist der Traum vieler Jugendlicher: eine Karriere als Profi-E-Sportler. Doch wie bei so vielen Sportarten ist dieser Wunsch schnell verflogen, wenn es in jungen Jahren nicht die entsprechende Förderung gibt. Schleswig-Holstein will das ändern. Gemeinsam mit der E-Sport-Player-Foundation (EPF) und dem Nahversorger Edeka will das Land Talente auf dem Weg zum Profi-Dasein unterstützen und anleiten. Dafür wurde nun das „E-Sport-Team Schleswig-Holstein“ gegründet.

„67 Prozent aller Elf- bis 18-Jährigen in Deutschland träumen davon, Profi-E-Sportler zu werden“, sagt Jörg Adami, Gründer der Non-Profit-Organisation EPF. „Für diesen Traum fehlt aber die professionelle Förderung und Anleitung.“ Im Gegensatz zum Fußball oder Handball gibt es im E-Sport bislang kaum Leistungszentren, in den Talente Unterstützung bekommen.

Zehn E-Sportler als „Team Schleswig-Holstein“ – aber sie treten nicht gemeinsam auf

Im E-Sport-Landeszentrum an der Holstenbrücke in Kiel entsteht nun solch eine Anlaufstelle. Damit ist Schleswig-Holstein das einzige Bundesland, das ein eigenes E-Sport-Team stellt – wobei der offizielle Name "Team" irreführend ist. Die zehn geförderten E-Sportler zwischen 14 und 34 Jahren treten nicht gemeinsam als Mannschaft bei Wettkämpfen an, sondern individuell als Einzelsportler.

Ein Jahr lang erhalten die Mitglieder, die sich in einem Auswahlverfahren mit schriftlicher Bewerbung und persönlichem Gespräch durchgesetzt haben, umfassende Förderung mit In-Game-Coaching, sportmedizinischer und sportpsychologischer Beratung, Medientrainings, Hardware-Ausstattung und Ernährungsberatung. „Das ist ein großer Meilenstein für den E-Sport“, sagt Adami bei der offiziellen Team-Vorstellung. „Damit erhalten Talente eine einmalige Chance, in einem hochprofessionellen Umfeld zu trainieren und sich auf eine Karriere als E-Sport-Profi vorzubereiten.“ Geld bekommen die Talente nicht.

Der EPF-Gründer weist darauf hin, dass E-Sport für die Gamer weit mehr als eine Möglichkeit ist, Geld zu verdienen. „Es ist auch eine gesellschaftliche Chance.“ Durch den globalen E-Sport komme es zu eine Vernetzung der Kulturen, die E-Sportler befassten sich mit der Digitalisierungen, sprächen fremde Sprachen.

Mit bewusstem Coaching den Gefahren von E-Sport vorbeugen

Allerdings warnt Adami vor Gefahren und Nachteilen. „Den Spielern droht Bewegungsmangel und Isolation zu Hause.“ Genau hier setzt ein Teil der Förderung für das zehnköpfige Team aus Schleswig-Holstein an. Neben dem Training in den Spielen „Fifa“ (Fußball-Simulation) und „League of Legends“ (teambasiertes Strategiespiel) gehören auch Fitnessübungen und Ernährungstipp zu der einjährigen Förderung.

Dass Gesundheits- und Bewegungslehre Teil der Unterstützung ist, war eine der Voraussetzungen, damit sich das Land Schleswig-Holstein finanziell an der Ausbildung beteiligt. „Wir haben ethische Grundsätze an die Förderung“, sagt Magdalena Finke, Innenstaatssekretärin für den Bereich Sport, die davon spricht, das E-Sport mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei. Mehr als 37 Millionen Deutsche spielen regelmäßig Spiele am Computer oder an der Konsole.

Körperliche Fitness auch beim E-Sport wichtig

Neben Fitness und Ernährung zählen zu den Grundsätzen auch Suchtprävention und Medienbewusstsein. Als Ernährungspartner der E-Sportler unterstützt der Nahversorger Edeka das Team. „Auch wer E-Sport betreibt, muss sich fit halten“, sagt Edeka-Nord-Geschäftsführer Stefan Giese zur Beteiligung seines Unternehmens.

Wie wichtig die Fitness für E-Sportler ist, bestätigt Marcel Majed, der einer der zehn Teammitglieder ist und als „Fifa“-Spieler bei internationalen Wettbewerben antritt. „Die Spitze ist so eng zusammen, da muss man schnell im Kopf sein. Schnell ist man nur mit einer guten körperlichen Fitness.“

Von der Feinmechanikerin zum E-Sport-Profi

Auch Lena Weiboldt – eine von zwei Frauen im Team – freut sich über Ernährungs- und Gesundheitstipps. Der 21-Jährigen, die aktuell eine Ausbildung zur Feinwerkmechanikerin absolviert und seit drei Jahren als „LenaMS29“ bei „Fifa“-Turnieren antritt, ist aber auch wichtig, gutes Coaching zu bekommen, um ihren Traum zu verwirklichen, den sie mit so vielen anderen teilt: „Ich möchte professionelle E-Sportlerin werden.“