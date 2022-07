﻿Technikprobleme: Startverbot für „Sea King“-Hubschrauber der Marine

Die deutsche Marine hat in dieser Woche des Such- und Rettungsdienst an der Nord- und Ostsee eingestellt. Die Hubschrauber vom Typ „Sea King“ haben Startverbot. Es fehlen wichtige Ersatzteile. Der neue Nachfolge-Hubschrauber „Sea Lion“ ist auch nach drei Jahren noch nicht einsatzbereit. Jetzt wird nach Alternativen gesucht.

Kiel. Die Marine hat wieder ein Hubschrauberproblem. Mitten im Sommer fallen gleich reihenweise die Hubschrauber aus. In dieser Woche bekam die komplette „Sea King“-Flotte Startverbot. Und die Nachfolge-Hubschrauber vom Typ „Sea Lion“ sind drei Jahre nach der Auslieferung der ersten Maschine noch nicht einsatzbereit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Montag erfolgte die Abmeldung der SAR-Bereitschaft durch die Marine für Nord- und Ostsee. „Derzeit bedarf ein sicherheitsrelevantes Bauteil einer technischen Überprüfung, weshalb der SAR-Dienst See derzeit durch die Bundespolizei Fuhlendorf sichergestellt wird“, so ein Sprecher der Marine auf Anfrage.

Die Bundespolizei verfügt mit dem Super Puma ebenfalls über Hubschrauber für Einsätze über dem Meer. Diese Maschine ist auch für das Havariekommando im Einsatz.

Kommt es auf See zu einer schweren Havarie oder einer Suchaktion, koordiniert die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) die Maßnahmen und fordert dabei die SAR-Hubschrauber an. "Gerade bei Suchaktionen ist ein Hubschrauber wegen der besseren Übersicht für uns ein sehr wertvolles Einsatzmittel", sagt Ralf Baur, Sprecher der Seenotretter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Mittwoch wird die Freigabe eines Bauteils erwartet

Beim SAR-Dienst wird gewährleistet, dass ein seetauglicher Hubschrauber rund um die Uhr nach der Alarmierung in fünf Minuten in der Luft ist. Dafür stellt das Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz (Niedersachsen) immer mindestens eine Maschine vom Typ „Sea King“.

Derweil wird beim Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz auf das Ergebnis der Überprüfung der Bauteile gewartet. „Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass die Sea King-Flotte schnellstmöglich wieder einsatzbereit zur Verfügung steht“, heißt es beim Marinekommando. Als vorsichtigen Termin für die Startfreigabe wird der 27. Juli genannt.

Lesen Sie auch

Die Abmeldung der Marineflieger ist auch in der Einsatzleitstelle der Seenotretter in Bremen bekannt. „Wir haben zum Glück mit der Bundespolizei und Northern Helicopter noch andere Hubschrauber“, so Baur. Außerdem stehen in Dänemark große Merlin-Hubschrauber für SAR-Aufgaben beim dänischen Militär. Für absolute Notfälle stehen bei der Marine in Nordholz noch gut ein Dutzend kleine Bordhubschrauber vom Typ „Sea Lynx“. Sie sind aber für große Einsätze und lange Strecken nicht geeignet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sea King hat die größte Reichweite

Die deutschen Marinehubschrauber vom Typ Sea King sind wegen ihrer Fähigkeiten bei den Seenotrettern sehr geschätzte Partner. Der seit 50 Jahren fliegende Hubschrauber hat im Vergleich zu den Hubschraubern der Bundespolizei mehr Volumen, Gewicht und eine längere Ausdauer im Einsatz. So haben die "Sea Kings" eine Reichweite von bis zu 1500 Kilometern, während die kleineren "Super Puma" der Bundespolizei knapp 1000 Kilometer schaffen.

Die Marine hat in Nordholz beim Marinefliegergeschwader 5 noch 13 der eins 21 Sea King-Hubschrauber stehen. Acht bis zehn sollten davon immer flugfähig in Nordholz sein. Vom Nachfolger „Sea Lion“ hat das Geschwader inzwischen ebenfalls zwölf Maschinen bekommen, von denen aber nur wenige fliegen. Die meisten der 2015 bei Airbus Helicopter bestellten Hubschrauber kämpfen weiter mit Kinderkrankheiten.

Einen Termin, wann der erste "Sea Lion" voll ausgerüstet in den Dienst gemeldet kann, stehe nach Auskunft der Marine noch nicht fest. Aktuell werden die Maschinen für die Ausbildung eingesetzt. Am Donnerstag waren zwei der zwölf Hubschrauber über Kiel zu sehen.