﻿Technische Panne bei Erixx Holstein: Fahrplan-Apps zeigen Züge nicht an

Lübeck. Technischer Fehler bei Erixx Holstein: Die Züge, die zwischen 1. und 10. August zwischen Lübeck, Lüneburg und Kiel unterwegs sind, werden aktuell nicht in den Apps und in den digitalen Fahrplanauskünften von Erixx, Nah.SH und Deutscher Bahn angezeigt.

Wer zum Beispiel am 1. August um 10 Uhr von Lübeck nach Kiel fahren möchte, sieht den direkten Zug um 10.06 Uhr (Ankunft in Kiel: 11.16 Uhr) nicht. Stattdessen zeigt zum Beispiel der DB Navigator für Reisende folgende Verbindungen an: Um 10.10 Uhr von Lübeck nach Bad Oldesloe, dort Umstieg nach Neumünster. Dort abermals umsteigen. Ankunft in Kiel: 11.57 Uhr. Alternativ rät die App Reisenden, um 10.10 Uhr von Lübeck aus nach Hamburg zu starten und von dort aus den RE70 nach Kiel zu nehmen. Ankunft in der Landeshauptstadt: 12.34 Uhr.

Erixx: Panne bis 1. August behoben

„Die technische Störung wird voraussichtlich bis zum 1. August behoben“, verspricht Erixx Holstein. „Bis dahin bitten wir unsere Fahrgäste, sich unter www.erixx.de/fahrplan/regelfahrplan/ über die Verbindungen und den Fahrplan von erixx Holstein zu informieren.“

Erixx Holstein hat die Strecke in Dezember 2022 von der Deutschen Bahn übernommen. Seitdem hat das Unternehmen immer wieder mit Ausfällen durch Personalnot zu kämpfen.