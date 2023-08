﻿Tempo 30 im ganzen Ort: Gemeinden in SH fordern mehr Spielraum

Kiel. Immer mehr Kommunen in Schleswig-Holstein wollen den Verkehr im Ort bremsen – und das nicht nur in Wohngebieten, sondern auch auf Durchgangsstraßen. Städte und Gemeinden wollen selbst bestimmen, wo Tempo 30 statt 50 gelten soll. Das Recht erkämpfen sie sich zunehmend und fordern vom Bund mehr Spielraum.

Für Aufsehen sorgten zuletzt Grüne und SPD in Kiel. Die Parteien hatten in ihrer Kooperationsvereinbarung für die kommenden fünf Jahre das Ziel einer weitgehenden Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde in der Landeshauptstadt ausgegeben. Tempo 30 lässt sich außer in Wohngebieten aber nicht so einfach ausweisen. Wenn an der Straße nicht gerade eine Schule, ein Altenheim oder Ähnliches liegt, muss vom Verkehr schon eine besondere Gefahr ausgehen. Daran scheitern die Vorhaben oft, selbst wenn es eine politische Mehrheit gibt.

Lärmschutz: Gemeinde Felde gilt als Vorbild bei Tempo 30

In Felde im Kreis Rendsburg-Eckernförde jedoch muss bald auf der gesamten Dorfstraße langsamer gefahren werden, obwohl keine besondere Gefahr im Spiel ist. Denn die Gemeinde hat mit der Hilfe der Kreisverwaltung einen Ausweg gefunden: Per Lärmschutzgutachten wurde festgestellt, dass der Verkehr zu laut ist. Deshalb soll nun Tempo 30 gelten.

Das lässt in allerlei anderen Orten aufhorchen. Mielkendorf etwa hat Ähnliches vor wie Bordesholm, das sich komplett Tempo 30 verordnen will – inklusive der Landesstraße 318.

„Bislang konnten wir das nicht gegen die Landesverkehrsbehörde durchsetzen“, so Bürgermeister Ronald Büssow (SPD). „Aber der Lärmschutz ist eine neue Option. Felde ist als Aufhänger gut geeignet.“ Auch der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag (SHGT) verfolgt das Modell Felde zur Verkehrsberuhigung mit Interesse.

Gemeindetag Schleswig-Holstein fordert mehr Kompetenzen

„Das Verfahren dürfte auch in anderen Gemeinden funktionieren“, sagt Geschäftsführer Jörg Bülow. „Es ist aber recht aufwendig und keine ausreichende Lösung.“ Daher brauche es weiterhin eine grundsätzliche Lösung in der Straßenverkehrsordnung des Bundes, die die Anordnung von Tempo 30 erleichtert. Ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren laufe, greife aber auf aktuellem Stand zu kurz.

Dieses sieht vor, dass es bei der Regelgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde bleibt. Nur etwa an Schulwegen, Spielplätzen und Zebrastreifen soll weniger möglich werden. Der SHGT plädiert dafür, das zumindest auf Vorfahrtsstraßen zu erweitern. Gemeinden und Ämtern könnten sachgerechte Entscheidungen durchaus zugetraut werden, so Bülow: „Der kommunalpolitische Bedarf nach innerörtlichen Tempobegrenzungen auch unter 50 Stundenkilometern hat zugenommen.“

Tempo-30-Bündnis: Dutzende Kommunen in SH beigetreten

Tatsächlich sind bereits mehrere Dutzend Kommunen in Schleswig-Holstein dem Bündnis „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ beigetreten, das sich für Tempo 30 einsetzt. Neben Kiel gehören etwa Gettorf, Achterwehr, Plön, Neumünster und Preetz dazu.

Für den ADAC Schleswig-Holstein ist das keine gute Entwicklung. Bei freigestellter Entscheidung über Tempo 30 werde man vielerorts „nur noch schleichend und stockend vorankommen“, so ADAC-Präsident Gerhard Hillebrand.

KN