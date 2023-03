Termine: Flohmarkt in Kiel und Umgebung – Trödeln, Stöbern, Feilschen

Sie wollen am Wochenende die Trödelmärkte in Kiel und Schleswig-Holstein besuchen, wissen aber nicht, wann und wo am Sonnabend und Sonntag Flohmärkte in der Nähe stattfinden? Über unsere Liste finden Sie für März die nächsten Flohmarkt-Termine in Schleswig-Holstein.

Die Flohmarktsaison läuft: KN-online verrät in der Termin-Übersicht, wo Flohmärkte in SH sind.

Kiel. Wann finden wieder Flohmärkte in Kiel und der Region statt? Am Wochenende, denn es ist Flohmarkt-Zeit in Schleswig-Holstein. Wo im März am Sonnabend und Sonntag in der Kieler Innenstadt, bei Familia, Citti-Park und Co. Händler und Privatpersonen ihre Stände aufbauen und Ware zum Feilschen anbieten, erfahren Sie hier in der Übersicht für die Flohmarkt-Termine im März in Kiel, dem Umland und Schleswig-Holstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flohmärkte am Sonnabend, 4. März 2023, in Schleswig-Holstein

Bislang sind keine Flohmarkt-Termine bekannt.

Flohmärkte am Sonntag, 5. März 2023, in Schleswig-Holstein

Hier finden Flohmärkte heute, am Sonntag, 5. März 2023, statt:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kiel: Flohmarkt bei Kaufland in Kiel-Mettenhof (Skandinaviendamm 299), von 6 bis 16 Uhr

Kiel: Flohmarkt und Kleidermarkt im Prinz Willy (Lutherstraße 9), von 15 bis 19 Uhr

Rendsburg: Eiderpark-Flohmarkt (Friedrichstädter Straße 55), von 8 bis 16 Uhr

Flohmärkte am Sonnabend, 11. März 2023, in Schleswig-Holstein

Dänischenhagen: Baby- und Kindersachen-Börse (Teichkoppel 8), von 9.30 bis 13 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flohmärkte am Sonntag, 12. März 2023, in Schleswig-Holstein

Henstedt-Ulzburg: Flohmarkt auf dem Marktkauf-Gelände (Gutenbergstraße 7), von 8 bis 16 Uhr

Kiel: Flohmarkt bei Familia in Kiel-Wik (Prinz-Heinrich-Straße 20), von 6 bis 16 Uhr

Schönberg: Flohmarkt in der Schönberger Fußgängerzone (Rendsburger Landstraße), von 8 bis 16 Uhr

Flohmärkte am Sonnabend, 18. März 2023, in Schleswig-Holstein

Altenholz: Flohmarkt für Kinderkleidung und Spielsachen „Kinder-Kleider-Spielwarenbasar“ im Gemeindezentrum Altenholz (Klausdorfer Weg 78b), von 12 bis 15 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flohmärkte am Sonntag, 19. März 2023, in Schleswig-Holstein

Bad Bramstedt: Flohmarkt und Trödelmarkt auf dem Famila-Gelände (Lohstücker Weg 16), von 8 bis 16 Uhr

Kiel: Flohmarkt beim Toom-Baumarkt (Rendsburger Landstraße 225), von 6 bis 15 Uhr

Kiel: Flohmarkt bei Famila in Neu Meimersdorf (Grot Steenbusch 35), von 8.30 bis 16 Uhr

Kiel: Flohmarkt und Kleidermarkt im Prinz Willy (Lutherstraße 9), von 15 bis 19 Uhr

Rendsburg: Flohmarkt am Obereiderhafen (Eisenbahnstraße), von 8 bis 16 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rendsburg: Flohmarkt beim Famila am Kreishafen (Kreishafenstraße 4-6), von 8 bis 16 Uhr

Flohmärkte am Sonnabend, 25. März 2023, in Schleswig-Holstein

Levensau: Baby- und Kinder-Kleiderbörse für Frühlings- und Sommerkleidung (Levensau 1), von 10 bis 14.30, Einlass für Schwangere ab 9 Uhr (inkl. Begleitperson)

Flohmärkte am Sonntag, 26. März 2023, in Schleswig-Holstein

Gettorf: Flohmarkt in der Gettorfer Fußgängerzone, von 8.30 bis 16 Uhr

Flohmarkt melden: Fehlt eine Veranstaltung in unserer Übersicht?

Vermissen Sie einen Flohmarkt in dieser Übersicht? Dann schreiben Sie uns eine Mail an onliner@kieler-nachrichten.de – wir ergänzen ihn dann in unserer Auflistung der Flohmärkte in Kiel und Umgebung. Gerne können Sie uns auf diesem Weg auch weitere Flohmarkt-Termine für Schleswig-Holstein melden.